Acto Oficial 9 de Julio en Huergo.

El Municipio de Ingeniero Huergo invita a toda la comunidad a participar del acto conmemorativo por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, que se llevará a cabo este jueves 9 de julio, a las 10:30 hs, en el Polideportivo Municipal.
Durante la jornada compartiremos palabras alusivas a la fecha, disfrutaremos de danzas folclóricas y de un rico chocolate caliente, en un encuentro pensado para homenajear nuestra historia y fortalecer el espíritu de unidad que nos identifica.
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