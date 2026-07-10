Plato Solidario en Ing. Huergo.

𝐏𝐥𝐚𝐭𝐨 𝐒𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐨
| 𝐔𝐧
𝐞𝐬𝐩𝐚𝐜𝐢𝐨
𝐩𝐚𝐫𝐚
𝐚𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧̃𝐚𝐫
𝐚
𝐥𝐚𝐬
𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐬.
Atravesando este invierno tan duro, y en el marco de las
acciones de acompañamiento a la comunidad, desde la Secretaría de Desarrollo
Social de la Municipalidad se está llevando adelante el proyecto Plato Solidario en el SUM del barrio Ventura,
una iniciativa pensada para brindar un almuerzo a quienes más lo necesitan.
Los esperamos los
días: lunes, miércoles y viernes. Al
mediodía.
Si vos o tu familia
necesitan un plato de comida, queremos que sepan que cuentan con este espacio.
La solidaridad y el compromiso con nuestros vecinos se
construye entre todos.
Municipalidad de Ing. Huergo.
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