viernes, 10 de julio de 2026

Plato Solidario en Ing. Huergo.

 


𝐏𝐥𝐚𝐭𝐨 𝐒𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐨 | 𝐔𝐧 𝐞𝐬𝐩𝐚𝐜𝐢𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐚𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧̃𝐚𝐫 𝐚 𝐥𝐚𝐬 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐬.

Atravesando este invierno tan duro, y en el marco de las acciones de acompañamiento a la comunidad, desde la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad se está llevando adelante el proyecto Plato Solidario en el SUM del barrio Ventura, una iniciativa pensada para brindar un almuerzo a quienes más lo necesitan.

 Los esperamos los días: lunes, miércoles y viernes.  Al mediodía.

 Si vos o tu familia necesitan un plato de comida, queremos que sepan que cuentan con este espacio.

La solidaridad y el compromiso con nuestros vecinos se construye entre todos.

Municipalidad de Ing. Huergo.


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