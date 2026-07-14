FEDERICO BOTTOS.
UN RIONEGRINO QUE NO PARA DE BRILLAR Y MOSTRAR SU TALENTO. Ahora lo hizo con la celeste y blanca en Colombia: 10 medallas, 7 de oro, récord y mucho más !!!
El reginense hoy, radicado en Buenos Aires, sigue por el mismo camino del trabajo, la constancia, el esfuerzo y mucho sacrificio. No para de crecer y sumar actuaciones espectaculares.
El ascendente nadador rionegrino Federico Bottos, quien logró 7 medallas de oro y 3 de plata, fue la gran figura del seleccionado argentino que logró el subcampeonato en el PanAm Aquatics Swimming Championships 2026, disputado en Ibagué, Colombia.
Fede, nacido el 13 de mayo de 2011, con 15 años y quien vive en Buenos Aires y representa al club Campana Boat Club, mostró su sensacional presente con cinco triunfos individuales en la categoría de 13 a 15 años y logrando el récord en los 50 metros libres con un brillante registro de 23s93/100.
Con un comienzo en el club Círculo Italiano de Villa Regina y continuidad en el club Deportivo Roca, lo del excelente nadador reginense fue sumar y crecer: títulos y títulos en Juegos Epade, Juegos de la Araucania, nacionales de diferentes categorías y los primeros torneos con la celeste y blanca.
Ahora, en aguas colombianas, su actuación fue clave para el subcampeonato de Argentina que sumó 42 medallas para escoltar a México y quedar por delante del dueño de casa.
Bottos sumó, de manera individual, la presea dorada en 50 metros libres (23s93); 100 libres (51s75); 50 espalda (26s89); 100 espalda (58s96) y 200 combinados (2m14s45).
Además, en postas hizo su parte para el oro en 4x200 libres y 4x100 combinados y la plata en 4x100 libres masculino, 4x100 libres mixto y 4x100 combinados mixto.
Prensa: Gobierno de Río Negro.
Publicado por Radio Slogan de Villa Regina.
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