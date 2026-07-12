Festejos en Regina del 3 a 1 de la Selección Argentina.

Con un banderazo Regina salió a festejar el pase de la selección a semis.
|La Plaza de los Próceres nuevamente fue el punto de encuentro para celebrar el pase de la Argentina a semis del Mundial de Fútbol 2026.
Fotos: LCR.
Otra vez tras sufrir a lo largo de todo el partido que incluyó tiempo extra, con el triunfo de la Scaloneta frente a su par de Suiza, los reginenses se volcaron a festejar el pase a semis en la Plaza de los Próceres.
Fue con un banderazo, bengalas de humo celeste y blanco y muchas cornetas, esta vez sin autos ni motos con el objetivo de evitar que ocurra algún accidente y especialmente la molestia y contaminación de quienes tienen escapes libres.
Hubo que esperar a que finalizaran los 120 minutos de juego; por supuesto que el segundo de Julián Álvarez y luego el sello definitivo con el gol de Lautaro Martínez, puso en marcha los festejos en cada una de las casas y barrios donde se seguía el partido de la Selección Nacional.
Con el pitazo final no hubo cuadra de la ciudad donde no sonaran cornetas durante algunos minutos para luego iniciar la peregrinación hacia la Plaza de los Próceres para continuar con los festejos en forma masiva.
Esta vez de una manera distinta y para evitar hechos que ocurrieron en los anteriores partidos con vehículos circulando en medio de la multitud, y hasta algunos camiones que llevaban personas colgadas, en riesgo de caer y ser aplastadas.
A esto se sumaban las motos que haciendo sonar escapes libres y con explosiones alteraban los festejos, además de la presencia del humo de la combustión en medio del gentío.
Para esta oportunidad el municipio de Regina dispuso un operativo de cierre de calles de manera que solo se podía llegar caminando hasta la Plaza de los Próceres.
Publicado en LCR LA COMUNA DE VILLA REGINA.
Imágenes: LA COMUNA DE VILLA REGINA.
https://www.lcr.com.ar/noticias/2026/07/12/50083-con-un-banderazo-regina-salio-a-festejar-el-pase-de-la-seleccion-a-semis
No hay comentarios:
Publicar un comentario