Convocan a vecinos a sumarse a Apandi para conformar la nueva comisión directiva.
La medida fue autorizada por la Inspección General de Personas Jurídicas y busca fortalecer el funcionamiento democrático de la asociación, promoviendo una mayor participación de sus integrantes y de quienes deseen acompañar el trabajo que Apandi desarrolla en la comunidad.
Desde la Comisión Normalizadora informaron que el trámite ya se encuentra habilitado y puede realizarse de lunes a viernes, de 9 a 12, en la sede de la institución, ubicada sobre calle Los Frutales, en el Parque Industrial de Villa Regina.
Además de actualizar el padrón de socios, la convocatoria también está abierta a personas que quieran incorporarse por primera vez a la asociación y participar activamente en su vida institucional.
En ese marco, Apandi confirmó que la Asamblea General Ordinaria Fuera de Término se realizará el próximo 6 de agosto, a las 15, en la sede social de la entidad. El encuentro formará parte del proceso de regularización que lleva adelante la institución y permitirá continuar avanzando en la reorganización administrativa y societaria.
Desde la Comisión destacaron la importancia de que los socios participen de este proceso, ya que representa un paso fundamental para consolidar el funcionamiento institucional y garantizar la continuidad de las acciones que la asociación desarrolla en beneficio de las personas con discapacidad y sus familias.
Publicado en LA COMUNA DE VILLA REGINA.
https://www.lcr.com.ar/noticias/2026/07/24/50896-convocan-a-vecinos-a-sumarse-a-apandi-para-conformar-la-nueva-comision-directiva
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