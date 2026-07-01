1º de Julio de 2.026. LU 16 Radio Rio Negro, cumple 63
años...
LU 16 el medio con más calle en el aire...
LU16 Radio Río Negro fue así la primera emisora del Valle de
Río Negro, cambiando la propaladora “Estrella” por lo que se denominaría LU 16
Radio “Río Negro” cuya propiedad, licencia le fuera otorgada al Sr. Diego
López. El Sr. Diego López fue su primer Director Propietario y su voz salió al
aire el 1° de Julio de 1963. Hace 63 años.
LU 16 Radio Río Negro comienza sus transmisiones el 1º de
julio de 1963 emitiendo en el 1080 del dial.
Se escucharon las primeras voces reginenses en el éter de
Delia Marvel, Víctor Souza, Avelino Noé Sierra. Posteriormente se incorporaron
Hugo Osvaldo Peña y Héctor Castro.
Poco más tarde la frecuencia cambia a 1000 khz y se trasladan al edificio de la calle Reconquista 135 donde estuvo funcionando durante varios años. Este local debió ser ampliado y se traslada su planta transmisora a la barda reginense.
En marzo de 1970 la emisora reginense pasaba por un mal
momento económico el propietario Señor
Diego López decide la venta de la radio
en 300.000 pesos ley 18.188, el pasivo que ascendía a la suma de 235.489,12
pesos ley 18.188 al Padre César Rondini.
En esta etapa ORESPA, Organización de Escuelas Parroquiales,
tuvo un papel importante.
Como las entidades religiosas no podían ser dueñas de radios
en un principio se puso a cargo del medio al Sr. Salvador Basile que estuvo,
tal solo, una semana.
Con posterioridad, el Sr. Salvador Basile transfirió todos
sus derechos y obligaciones al Sr. Rolando Antonio Musso.
El 2 de enero de
1973 se autoriza al Sr. Diego López a transferir la
licencia de la Estación de Radiodifusión LU16 Radio Río Negro al Sr. Rolando
Antonio Musso con domicilio en calle Reconquista 135 de Villa Regina.
Musso se desempeñó como Director hasta su fallecimiento.
En julio 1998 tiene nuevos dueños asume la dirección de la
misma el Sr. Miguel Romay de Radios del Comahue S.A. designando como Director de LU 16 a José Ramón Potes.
En 1.999 se inauguraron los nuevos estudios propios centrales y el salón auditórium en Remedios de Escalada
El Diario “Río Negro” informa el 28-5-2013 que las tradicional radio de Villa Regina (LU
16 y FM Río Negro) y Cipolletti (LU19 y FM Comahue) pasó en al Sr. Hugo
Benedetti.
En 2014, LU 16 comienza una nueva etapa, pasó de ser una
empresa privada a una cooperativa de trabajo limitada bajo el nombre
“COOPERATIVA DE TRABAJO LU 16 RADIO RÍO NEGRO LTDA.” o como le seguimos
diciendo L.U.16 RADIO RÍO NEGRO y hoy cumple 63º años.
Un número que los quinieleros no van a pasar de alto 1963 63 años de la Radio en este 2026.
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