miércoles, 1 de julio de 2026

1º de Julio de 2.026. LU 16 Radio Rio Negro, cumple 63 años.

 


1º de Julio de 2.026. LU 16 Radio Rio Negro, cumple 63 años...

LU 16 el medio con más calle en el aire...

LU16 Radio Río Negro fue así la primera emisora del Valle de Río Negro, cambiando la propaladora “Estrella” por lo que se denominaría LU 16 Radio “Río Negro” cuya propiedad, licencia le fuera otorgada al Sr. Diego López. El Sr. Diego López fue su primer Director Propietario y su voz salió al aire el 1° de Julio de 1963. Hace 63 años.

LU 16 Radio Río Negro comienza sus transmisiones el 1º de julio de 1963 emitiendo en el 1080 del dial.

Se escucharon las primeras voces reginenses en el éter de Delia Marvel, Víctor Souza, Avelino Noé Sierra. Posteriormente se incorporaron Hugo Osvaldo Peña y Héctor Castro.

Poco más tarde la frecuencia cambia a  1000 khz y se trasladan al edificio de  la calle Reconquista 135 donde estuvo funcionando durante varios años. Este local debió ser ampliado y se traslada su planta transmisora a la barda reginense.

En marzo de 1970 la emisora reginense pasaba por un mal momento económico  el propietario Señor Diego López decide  la venta de la radio en 300.000 pesos ley 18.188, el pasivo que ascendía a la suma de 235.489,12 pesos ley 18.188 al Padre César Rondini.

En esta etapa ORESPA, Organización de Escuelas Parroquiales, tuvo un papel importante.

Como las entidades religiosas no podían ser dueñas de radios en un principio se puso a cargo del medio al Sr. Salvador Basile que estuvo, tal solo, una semana.

Con posterioridad, el Sr. Salvador Basile transfirió todos sus derechos y obligaciones al Sr. Rolando Antonio Musso.

El 2 de enero de 1973 se autoriza al Sr. Diego López a transferir la licencia de la Estación de Radiodifusión LU16 Radio Río Negro al Sr. Rolando Antonio Musso con domicilio en calle Reconquista 135 de Villa Regina.

Musso se desempeñó como Director hasta su fallecimiento.

En julio 1998 tiene nuevos dueños asume la dirección de la misma el Sr. Miguel Romay de Radios del Comahue S.A. designando como Director de LU 16 a José Ramón Potes.

En 1.999 se inauguraron los nuevos estudios propios centrales y el salón auditórium en Remedios de Escalada 

El Diario “Río Negro” informa el 28-5-2013  que las tradicional radio de Villa Regina (LU 16 y FM Río Negro) y Cipolletti (LU19 y FM Comahue) pasó en al Sr. Hugo Benedetti.

En 2014, LU 16 comienza una nueva etapa, pasó de ser una empresa privada a una cooperativa de trabajo limitada bajo el nombre “COOPERATIVA DE TRABAJO LU 16 RADIO RÍO NEGRO LTDA.” o como le seguimos diciendo L.U.16 RADIO RÍO NEGRO y hoy cumple 63º años.

Un número que los quinieleros no van a pasar de alto 1963 63 años de la Radio en este 2026.

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