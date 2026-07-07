martes, 7 de julio de 2026
Ganó Argentina. Club Atlético Regina en Atlanta. Golazo Reginense.
Antes del partido de hoy a las 13 hora Argentina.
TRANQUILOS, LA CÁBALA YA ESTÁ EN ATLANTA.
Los colores más lindos del Mundo presentes en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta para alentar a los Campeones del Mundo ante Egipto.
¡Vamos Argentina, vamos Selección!
¡Vamos Albo!
- Club Atlético Regina.
Publicado por
EL REGINENSE - HECHO EN REGINA -
en
16:18
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