martes, 7 de julio de 2026

Ganó Argentina. Club Atlético Regina en Atlanta. Golazo Reginense.





Antes del partido de hoy a las 13 hora Argentina.

TRANQUILOS, LA CÁBALA YA ESTÁ EN ATLANTA.

Los colores más lindos del Mundo presentes en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta para alentar a los Campeones del Mundo ante Egipto. 

¡Vamos Argentina, vamos Selección!
¡Vamos Albo!
- Club Atlético Regina.
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