«SE SUELDAN LAS COMPUERTAS» LA DRASTICA MEDIDA DEL CONSORCIO DE RIEGO PARA CORTAR EL AGUA A MOROSOS Y VANDALOS.
Frente a la baja recaudación, la falta de compromiso y los reiterados hechos de vandalismo, el Consorcio de Riego de Villa Regina anunció que implementará sanciones extremas para la próxima temporada. Su presidente, Roberto Andrenacci, confirmó que se cerrarán y soldarán las compuertas de aquellos productores que mantengan deudas, roben agua o dañen la infraestructura del sistema. «No queda otra, aunque me corten la cabeza», sentenció el directivo.
Durante una entrevista concedida al programa móvil de InfoRegina (LU16 Radio Río Negro), Andrenacci dejó en claro que la paciencia de la entidad se ha agotado. A un mes de entregar la presidencia del canal principal a la localidad de Allen, el foco de la gestión a nivel local está puesto en sanear las finanzas y frenar los delitos contra la red de riego.
TOLERANCIA CERO, «EL QUE ROBA AGUA COMETE UN DELITO»
La advertencia no es una simple amenaza, sino una política que ya comenzó a ensayarse con éxito ante casos de fuerza mayor. Andrenacci explicó que el año pasado el Consorcio se vio obligado a soldar compuertas, pero en esa ocasión la medida apuntó específicamente a productores que rompieron candados para desviar el cauce hacia sus chacras de manera ilegal.
«El año pasado hemos soldado compuertas a productores que han robado agua, que han roto candados. Es un delito», explicó el presidente. Ante la consulta sobre si hubo quejas por esta acción, Andrenacci confirmó que los infractores protestaron, pero la sanción fue efectiva. «Revirtieron sus conductas, me animo a decir que sí».
Para esta temporada que inicia el 20 de agosto con la apertura del Dique Ballester, la política de «compuertas soldadas» se ampliará para castigar la morosidad. Al ser consultado expresamente sobre si se le cortará el servicio al que no paga, la respuesta fue tajante: «Sí. Ya lo vengo diciendo porque uno ve que esto cansa».
La medida busca obligar a los deudores a regularizar su situación, entendiendo que es la única forma de sostener la operatividad de una red envejecida y costosa de mantener. «Yo le pido a la población y a los productores que vayan y paguen el agua porque va a haber cerrada de compuertas, no puede ser», reclamó.
LA CRISIS FINANCIERA DETRÁS DE LA DECISIÓN.
El enojo de las autoridades del Consorcio radica en el esfuerzo desproporcionado que recae sobre un grupo reducido de usuarios cumplidores. Según Andrenacci, la recaudación actual es baja y se percibe una profunda «falta de compromiso».
«Trato de estar en el consorcio la mayor parte de la mañana y veo que la gente que viene a pagar siempre es la misma, la que más se preocupa», detalló. Para Andrenacci, es imperioso que la comunidad entienda que el sistema se debe mantener «entre todos», ya que de lo contrario es imposible garantizar la llegada del agua a las chacras.
A la morosidad se le suman los altísimos costos operativos generados por la desidia y la contaminación. Previo a la largada del agua, el consorcio debe gastar fortunas en horas de maquinaria y personal para limpiar el canal principal. El panorama es desolador: de las aguas y las márgenes se extraen desde pañales y lavarropas, hasta cubiertas y chatarra de automóviles.
Además, el vandalismo obliga a destinar fondos a la reposición constante de infraestructura. Recientemente, se debieron encargar compuertas nuevas y reforzar la seguridad en zonas críticas como Cinco Saltos, descrita por Andrenacci como «tierra de nadie», y en el sector de la ex chacra Liguori, donde la rotura de trabas provocó inundaciones en predios vecinos.
OTROS DESAFÍOS CRÍTICOS PARA LA REGIÓN.
Si bien el eje central de las preocupaciones locales es el sostenimiento económico y la disciplina de los regantes, el Consorcio también advirtió sobre otras problemáticas graves de cara a la nueva temporada:
Subida dramática de las napas: Debido a las características del terreno (ríos subterráneos) y al aumento del nivel de riego, las napas freáticas están «complicadísimas» en la zona de Regina y Godoy. En algunos sectores el agua subterránea está a solo 50 centímetros de la superficie todo el año, arruinando las raíces y prohibiendo la plantación. Para controlar esto, se instalaron más de 70 freatímetros.
Ocupaciones en la vera del canal: En la zona del Alto Valle Oeste (Allen, Cipolletti) hay asentamientos irregulares al borde del canal principal que dificultan el ingreso de las máquinas retroexcavadoras para sacar los «embanques» (sedimentos).
Peligro mortal en los canales: De cara a la llegada del agua, el presidente fue categórico al recordar que está terminantemente prohibido usar los canales como balneario o para lavar vehículos. «No hay salvavidas, no hay guardavidas. El que se baña es responsable de lo que está haciendo», concluyó.
Publicado en InfoRegina.
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