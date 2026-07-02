Federico Harina levantó la copa en Mendoza: brindó por el MVP y el título de la Superliga.
El tirador se consagró campeón con Godoy Cruz y fue MVP de las finales.
Como premio, Fede se quedó con el MVP de la serie final, en la que promedió 15 puntos por juego.
Harina, por su parte, fue quien más tiempo jugó de su equipo, con 37m20 y el goleador, con 18 puntos (2-6 en triples, 5-10 en dobles y 2-2 en libres), más 8 rebotes y 2 asistencias.
El reginense y bahiense por adopción, tras la temporada de Liga Argentina con Villa Mitre se sumó a El Tomba en reemplazo del lesionado Leandro Lincheta, capitán del equipo. Y cumplió con las expectativas para lo cual lo llevaron.
De esta manera, regresa a la ciudad habiendo dejado su huella en Mendoza y al equipo con medio campeonato en el bolsillo.
Godoy Cruz ganó seis de los siete partidos de playoffs, perdiendo en cuartos ante San José y barriendo a Rivadavia (en semifinales) y a Huracán.
Anoche lo definió Khalil Adaro, con un libre y el mejor resultó Alejo Andrés, con 12 puntos (2-5 en triples, 2-4 en dobles y 2-2 en libres), más 8 rebotes, 8 asistencias y 2 recuperos.
La síntesis:
Huracán Las Heras (66): Ramiro Méndez (2), Idrissa Ousmane Sow, Gabriel Rivero (14), Martín Irrutia (20), Juan Ignacio Tizza (8) fi; Agustín Benito (16), Fabrizio Ramiz, Franco Minetti (2) y Juan Ignacio Gutiérrez (4). DT: Gustavo Noria.
Godoy Cruz (67): Augusto Morales (10), Federico Harina (18), Alejo Andrés (12), Khalil Adaro (9), Abel Trejo (2), fi; Matías Rosas (16), Ignacio Garitaonandia y Juan Cruz Martinez. DT: Nahuel Flores.
Cuartos: 18-21; 37-38 y 56-56.
Árbitros: Ariel Rosas, Pablo Leyton y Rodrigo Oliver.
Cancha: Salvador Bonanno (Godoy Cruz, Mendoza).
Publicado en LA NUEVA de Bahía Blanca.
https://www.lanueva.com/nota/2026-7-2-10-4-0-federico-harina-levanto-la-copa-en-mendoza-brindo-por-el-mvp-y-el-titulo-de-la-superliga
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