Nueva edición del Festival Nacional de Folklore Mirando al Sur / 30 años en Gral Enrique Godoy.

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La cuenta regresiva ya comenzó para una edición histórica del Festival Nacional de Folklore Mirando al Sur, que este año celebrará sus 30 años de trayectoria, consolidándose como uno de los encuentros culturales más importantes de la Patagonia y con reconocimiento en distintos puntos del país.
Las actividades comenzarán el viernes 17 de julio con una Peña Aniversario, una propuesta que servirá como antesala del festival y reunirá a vecinos, artistas y amantes de la cultura popular en el Polideportivo de Godoy. La entrada tendrá un valor de $5.000.
La celebración continuará el sábado 18 y domingo 19 de julio con la realización de la 30ª edición del Festival Nacional Mirando al Sur, que volverá a convocar a bailarines y delegaciones folklóricas de diferentes provincias argentinas. Para ambas jornadas, el valor de la entrada será de $10.000 por día.
Uno de los datos más destacados de esta edición es la gran expectativa que ha generado el certamen. Las inscripciones cerraron este domingo con más de 350 participantes anotados, una cifra que refleja el crecimiento sostenido del festival y su importancia dentro del circuito folklórico nacional.
En esta edición especial, la organización confirmó además a los integrantes del jurado que tendrán la responsabilidad de evaluar a los participantes. Se trata de Máximo Ramírez, Jorge García y Priscila López, reconocidas figuras vinculadas al ámbito de la danza y la cultura folklórica argentina.
Con tres décadas de historia, Mirando al Sur se ha convertido en una verdadera referencia cultural para General Enrique Godoy y la región, manteniendo vivo el espíritu de promover las tradiciones, descubrir nuevos talentos y fortalecer el folklore como expresión de identidad. A pocos días de su inicio, todo indica que la edición aniversario será una de las más convocantes y trascendentes de su historia.
Publicación de Emilio Monsalve.
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