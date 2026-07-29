miércoles, 29 de julio de 2026

Fiesta del Chorizo Casero en Regina organizada por la Escuela Agraria Alto Valle Este.



9na. Edición de la Fiesta Provincial del Chorizo Casero.

Están confirmadas unas 9 peñas para la 9 Fiesta Provincial del Chorizo Casero que se realizará el domingo 9 de agosto en la Escuela Agraria.

Una Fiesta que tiene un fin benéfico donde las peñas que participan competirán por elaborar el mejor chorizo casero y de paso la gente podrá conocer las instalaciones de la Escuela Agraria y el trabajo que realizan y comprar los muy buenos productos elaborados por el alumnado en los distintos talleres: conservas, dulces, escabeches, bondiolas, huevos, y productos de granja y huerta.

Se ofrecerán ventas de chacinados y otros productos elaborados en la Escuela Agraria con el objetivo de recaudar fondos la Escuela Agraria del Alto Valle.


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Se encuentra abierto el proceso de pre inscripciones para el ingreso a primer año 2027 será entre el lunes 3 y el viernes 14 de Agosto.
A partir de lunes 27, luego de las vacaciones de invierno, compartimos más información sobre trámites, visitas guiadas por la escuela y demás consultas.

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