Fiesta del Chorizo Casero en Regina organizada por la Escuela Agraria Alto Valle Este.

9na. Edición de la Fiesta Provincial del Chorizo Casero.
Están confirmadas unas 9 peñas para la 9 Fiesta Provincial del Chorizo Casero que se realizará el domingo 9 de agosto en la Escuela Agraria.
Una Fiesta que tiene un fin benéfico donde las peñas que participan competirán por elaborar el mejor chorizo casero y de paso la gente podrá conocer las instalaciones de la Escuela Agraria y el trabajo que realizan y comprar los muy buenos productos elaborados por el alumnado en los distintos talleres: conservas, dulces, escabeches, bondiolas, huevos, y productos de granja y huerta.
Se ofrecerán ventas de chacinados y otros productos elaborados en la Escuela Agraria con el objetivo de recaudar fondos la Escuela Agraria del Alto Valle.
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