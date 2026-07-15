Tras el pitazo final los reginenses se concentraron en la Plaza de los Próceres para festejar el pase a la final del Mundial de Fútbol 2026.

Con la ilusión intacta Regina salió a festejar otro triunfo de la Scaloneta.
Una gran cantidad de reginense con banderas, cornetas y bengalas de humo salieron a las calles para festejar un nuevo triunfo de la Selección Nacional ante Inglaterra para sellar el pase a la final del Mundial de Fútbol 2026.
El pitazo final y después de un nuevo partido sufrido, la gente se volcó a las calles para festejar con la ilusión intacta, el desahogo se vivió a pleno con cánticos para alentar a la selección y el clásico “y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta es un inglés”.
La ciudad se vio paralizada durante el partido y el silencio era palpable, hasta que llegó, en primer lugar, el empate y luego el gol de la victoria con el cabezazo de Lautaro Martínez. En ese momento las cornetas, bocinas y gritos cambiaron el ambiente y ya comenzó a palpitarse los festejos que llegaron minutos después.
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