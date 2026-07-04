4ª Edición de la Fiesta de la Empanada en Chichinales.
SUSPENDIDA. REPROGRAMADA.
La Municipalidad de Chichinales informa a la comunidad que, debido a las condiciones climatológicas anunciadas para los próximos días, se ha decidido suspender y reprogramar la 4ª Fiesta de la Empanada, prevista para el próximo 9 de Julio.
Esta decisión se toma priorizando la seguridad de la comunidad, emprendedores, artesanos, artistas, instituciones, de todas las personas que participan y trabajan en este importante evento.
La nueva fecha será informada oportunamente a través de nuestros canales oficiales.
Asimismo, el Acto Protocolar por el Día de la Independencia se realizará con normalidad, respetando el horario previsto (11:00 AM), pero se traslada al Polideportivo Municipal.
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