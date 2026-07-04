lunes, 6 de julio de 2026

4ª Edición de la Fiesta de la Empanada en Chichinales. SUSPENDIDA. REPROGRAMADA.

 





4ª Edición de la Fiesta de la Empanada en Chichinales.

SUSPENDIDA. REPROGRAMADA.

La Municipalidad de Chichinales informa a la comunidad que, debido a las condiciones climatológicas anunciadas para los próximos días, se ha decidido suspender y reprogramar la 4ª Fiesta de la Empanada, prevista para el próximo 9 de Julio.
Esta decisión se toma priorizando la seguridad de la comunidad, emprendedores, artesanos, artistas, instituciones, de todas las personas que participan y trabajan en este importante evento.
La nueva fecha será informada oportunamente a través de nuestros canales oficiales.
Asimismo, el Acto Protocolar por el Día de la Independencia se realizará con normalidad, respetando el horario previsto (11:00 AM), pero se traslada al Polideportivo Municipal.
Lamentamos los inconvenientes que esta decisión pueda ocasionar y agradecemos la comprensión de toda la comunidad. Nuestro compromiso es que esta gran fiesta pueda disfrutarse, más adelante, en las mejores condiciones.
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