“Nunca dijimos que íbamos a ser parte del Ejecutivo”.

Villa Regina (Periódico La Comuna VR)- A más de dos semanas de la votación por el desafuero, los cuatro concejales de Juntos Somos Río Negro dialogaron con ‘La Comuna’ para aclarar algunas cuestiones. Luis Baleani, Sandra Quiros, Cristian Aristan y Claudia Ávila señalaron en primer término que “nunca dijimos que íbamos a ir al Ejecutivo”.

“Sí manifestamos que íbamos a apoyar en todo lo que nos necesitara, íbamos a tener plena colaboración pero en ningún momento se negoció que Luis, Sandra, Claudia o yo fuéramos al Ejecutivo. Estábamos dispuestos a brindar algún nombre para que sea parte pero nunca fue una condición con respecto a lo que fue nuestro voto”, dijo Aristan.

Baleani acotó: “En esta colaboración, no estaban los nombres de los concejales para ser parte del gabinete”.

Este medio les apuntó que la posibilidad de que Baleani y Aristan fueran secretarios la había ratificado el propio Daniel Fioretti, el presidente del bloque manifestó que “lo que queremos aclarar es que nunca salió de nuestra boca y la prueba está en que no vamos a formar parte del Ejecutivo”.

Por su parte Aristan señaló que “en noviembre, Daniel me propuso volver a la secretaría de Gobierno pero dije que no estaba en condiciones. Lo hizo nuevamente en diciembre y otra vez dije que no. Tenemos muchos proyectos a desarrollar este año y como hay armonía entre los cuatro decidimos seguir trabajando y de hecho lo estamos haciendo sobre distintas ordenanzas”.

“Lo que planteamos fue nuestra colaboración siempre desde nuestras bancas”, sostuvo Ávila. Por su parte, Quiros señaló que “durante el primer año de gestión nunca se dejó de colaborar con el Ejecutivo. Siempre estuvo el diálogo, nunca se cortó. Entonces la propuesta era seguir colaborando. En su totalidad, este CD ha sido muy abierto y gestor de diferentes políticas del área ejecutiva. Siempre tratamos de aunar criterios”.

“En esta nueva conformación del gabinete, nosotros no pusimos a nadie”, dijo Aristan.

Ávila reiteró que “siempre hablamos con Daniel de la misma manera, marcando las áreas en las que se estaba fallando”.

“También le planteamos aprovechar la excelente relación que tenemos nosotros con el gobierno provincial. No sabemos qué tan buena relación tiene el municipio con la provincia”, agregó Aristan.

Sobre el planteo previo a la votación, Quiros dijo que “lo que se hizo fue blanquear todos los escenarios posibles ya que se trató de una votación nominal. Lo que queríamos dejar en claro que por una cuestión de gobernabilidad, propusimos que fuera Juntos el que siguiera al frente del Ejecutivo, si se daba el desafuero”.

“Se corrieron tantas voces en esos días que no sabíamos cómo iba a darse la votación. Nunca vimos tanta gente del Comité entrar y salir y entonces surgieron dudas. Tampoco estaba seguro si yo podía votar. Por eso planteamos eso”, agregó Aristan.

“Nuestro voto ya estaba decidido”, manifestó Baleani. Quiros indicó que “se desvirtuó mucho este tema. Insisto en que lo más claro hubiese sido que el intendente se hubiera presentado ante la justicia”.

Ávila descartó cualquier posibilidad de juicio político. “Hicimos un análisis del hecho puntual y no de la gestión. No se puede mezclar las cosas”, señaló.

Manifestaron que “nos vamos a dedicar de lleno a la labor legislativa”.

Sobre la incorporación de una radical al gabinete, Baleani opinó que “si él vio idoneidad en esta persona lo vemos bien, pero si es el resultado de un acuerdo político que desconocemos sería preocupante”.