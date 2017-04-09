EL VIERNES 7 DE ABRIL DE 2017 SE PRESENTÓ LA NUEVA CAMISETA OFICIAL 2017 DEL CLUB ATLÉTICO REGINA EN LA CONFITERÍA "EL CLÚ" DONDE ESTUVIERON PRESENTES DIRECTIVOS DEL CLUB ATLÉTICO REGINA, INTEGRANTES DE LA SUB COMISIÓN DE FÚTBOL, COLABORADORES, JUGADORES DEL C.A.R., SIMPATIZANTES.
NOTA: LA SUB COMISIÓN DE FÚTBOL ANTERIOR DEJA LA MISMA CON LOS NÚMEROS AL DÍA DE ACUERDO AL INFORME DADO POR EL SR. WALTER ROJAS; DE UN CLUB QUE TIENE LOS NÚMEROS AL DÍA.
ESTE ESFUERZO DE LA GENTE DEL ALBO DE UN TRABAJO QUE RINDE SUS FRUTOS EN MEJORAMIENTO DEL CLUB.
LA CAMISETA OFICIAL 2017 ES UN ESFUERZO Y APORTE DE COMERCIOS REGINENSES.
APLAUSOS.Imágenes: Gentileza.
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