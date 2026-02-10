En camilla, con asistencia de Bomberos y por las escaleras bajaron a un paciente en el hospital de Regina.
|Personal del hospital junto a Bomberos Voluntarios trasladaron por las escaleras a un paciente desde el cuarto piso a planta baja. Foto: gentileza,
La rotura de uno de los ascensores en el edificio del Hospital Área Programa de Villa Regina en la tarde de hoy generó un inédito movimiento que implicó contar con la colaboración de Bomberos Voluntarios para poder trasladar a un paciente internado en el cuarto piso hasta la ambulancia para una derivación a un centro de mayor complejidad.
Ocurrió durante las primeras horas de la tarde de hoy, cuando el equipo para que pacientes y personal del hospital se desplace a través de los seis pisos del edificio dejó de funcionar. En ese momento, se debía realizar el traslado de una persona que se encontraba internada en el cuarto piso para una derivación a un centro de mayor complejidad debido a problemas renales que padece.
La situación derivó en que desde el hospital se solicitara la colaboración de Bomberos Voluntarios para poder bajar en una camilla por las escaleras junto personal del hospital al paciente para concretar el traslado.
El inconveniente en el ascensor y el descenso del paciente por las escaleras fue confirmado por el director del hospital local, Pablo Romera, quien indicó que se está trabajando para solucionar el inconveniente técnico que impide el uso del ascensor.
“Hoy se rompió el ascensor, fue alrededor de las 14 de hoy, por eso se llamó a Bomberos y se pidió la colaboración para poder hacer el traslado del paciente”, explicó Romera.
Detalló que personal técnico del hospital está trabajando en para poder poner en funcionamiento el equipo; en tanto se espera para los próximos días que técnicos especializados hagan una revisión para solucionar en forma definitiva el inconveniente.
“Entendemos que se debe a un problema de software del ascensor que es nuevo. Haces dos meses se hizo un servicio técnico y hoy quedó bloqueado. Este pedido al Ministerio de Salud se empezó hace un par de semanas atrás y ya está autorizado, por lo que se espera en pocos días más que esté el personal técnico especializado que es de Viedma para hacer el servicio”, dijo Romera.
Por otra parte, si bien el edificio del hospital reginense cuenta con un segundo ascensor, el mismo está parada en prevención. Se trata de un ascensor que fue instalado hace casi 30 años atrás y no se usa en forma constante.
“El tener un edificio de varias plantas, el ascensor es un elemento muy usado por pacientes y personal. En este caso este bloqueo implicó que se deba recurrir a este método para bajar a un paciente que estaba internado. Pero no es algo común y nuestros técnicos están trabajando para solucionar el inconveniente”, agregó finalmente Romera.
Advertencia de pacientes
Personas que acudieron durante la mañana de hoy al hospital de Villa Regina, advirtieron que ya desde las primeras horas se registraban inconvenientes en el funcionamiento del ascensor, hasta que finalmente quedó bloqueado y sin poder usarse.
Las fallas generaron que personas que eran atendidas en el área de Guardia y requerían de estudios complementarios como placas radiográficas o el servicio de laboratorio, tenían que ser asistidos por enfermeras para ir desde la planta baja a los pisos en los que se encuentran esos servicios.
“A las 11 y quisimos subir por el ascensor y ya no funcionaba, de entrada me dijeron que el gris estaba parado”, comentaron personas que acudieron al hospital. “Al medio estaban los chicos de cocina con los carritos, esperando para ver si de alguna manera podían subir la comida a los pisos de internación”, agregaron.
Finalmente, pacientes del hospital expresaron su “total admiración al área de Guardia del hospital, las enfermeras que, literalmente, se pusieron al hombro a los pacientes en el transcurso del día hasta ahora, también andaba un chofer y un jefe de unidad”.
Publicado en LA COMUNA DE VILLA REGINA.
https://www.lcr.com.ar/noticias/2026/02/09/41817-video-en-camilla-con-asistencia-de-bomberos-y-por-las-escaleras-bajaron-a-un-paciente-en-el-hospital-de-regina
EL HOSPITAL ES REHEN DE SUS ESCALERAS, BOMBEROS TUVIERON QUE BAJAR A UN PACIENTE EN TABLA DESDE EL CUARTO PISO.
La estructura vertical del Hospital de Villa Regina, diseñada para optimizar espacios en niveles, se ha convertido en su mayor trampa operativa. Lo que debería ser un flujo constante de pacientes entre pisos se transformó hoy en una escena dramática: bomberos voluntarios descendiendo a un paciente en una tabla por las escaleras, ante la falta total de ascensores operativos.
UN RESCATE INTERNO EN EL CUARTO PISO.
La tarde del lunes expuso la vulnerabilidad extrema del sistema sanitario local. Un paciente de aproximadamente 50 años, internado en el cuarto piso por una afección renal crónica (cálculos), debía ser derivado de urgencia al Sanatorio Juan XXIII de General Roca para una intervención urológica.
Sin embargo, el único ascensor que quedaba en pie —una unidad con la misma antigüedad que el hospital y dimensiones reducidas— dejó de funcionar. Ante la imposibilidad de utilizar los medios mecánicos, se debió convocar a los Bomberos Voluntarios, quienes cargaron al hombre en una tabla para sortear los cuatro pisos por la escalera y así lograr subirlo a la ambulancia.
EL LABERINTO VERTICAL, CUANDO EL DISEÑO FALLA
El Hospital de Villa Regina funciona bajo un esquema de atención en vertical, lo que significa que la operatividad de los ascensores no es un lujo, sino una columna vertebral. La distribución actual evidencia la gravedad de la falta de mantenimiento:
- Planta Baja: Guardia y accesos principales.
- Segundo Piso: Diagnóstico por imágenes (Rayos). Un paciente accidentado que ingresa por guardia debe subir obligatoriamente aquí para una placa.
- Tercer Piso: Quirófano y Maternidad. La pregunta entre el personal es constante: ¿Qué sucede con una madre en trabajo de parto inminente si el ascensor no responde?
- Cuarto Piso: Internación general.
- Sin elevadores, el hospital queda fragmentado. Realizar una simple radiografía se vuelve una logística de riesgo, y una cirugía de urgencia, una carrera contra el tiempo y los escalones.
UN HISTORIAL DE REPARACIONES FALLIDAS
La crisis no es nueva. Ya en julio del año pasado, el director del nosocomio, el Dr. Pablo Romera, había advertido sobre la rotura de uno de los cables de tracción del ascensor principal, dejándolo fuera de servicio por seguridad.
Desde entonces, la situación ha sido un ciclo de precariedad:
- Primer intento: Una empresa de Bahía Blanca realizó una reparación técnica.
- Reincidencia: El equipo volvió a romperse al poco tiempo.
- Estado actual: Tras un segundo intento de arreglo, el sistema colapsó nuevamente hace dos meses, dejando al hospital dependiente de una sola unidad vieja y pequeña que finalmente ayer dijo «basta».
LA URGENCIA DE UNA SOLUCION DE FONDO,
La comunidad médica y los vecinos observan con preocupación cómo un edificio de alta complejidad queda reducido a una estructura ineficiente por falta de infraestructura básica. Mientras el paciente ya se encuentra en General Roca, en Villa Regina queda la incertidumbre de saber si el próximo traslado dependerá de la tecnología o, una vez más, de la fuerza física de los bomberos.
Publicado en INFOREGINA.
https://inforegina.com.ar/noticias/el-hospital-es-rehen-de-sus-escaleras-bomberos-tuvieron-que-bajar-a-un-paciente-en-tabla-desde-el-cuarto-piso/
No hay comentarios:
Publicar un comentario