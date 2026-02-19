Reccorrido por 4 bodegas rionegrinas.

Recorrido por 4 bodegas rionegrinas: Bodega La Falda, Bodega Aonikenk, Portal de Oro y Bodega Favretto con degustaciones, paisajes y la
esencia de la producción local, finalizando con un almuerzo en Museo de la
Sidra y el Vino.
El sábado 7 de marzo en el marco de la 46° Fiesta Provincial
de la Vendimia.
Los cupos son limitados, se recomienda la inscripción con antelación en las oficinas
de Turismo, ubicada en Florencio Sánchez 817, en los siguientes horarios: lunes a viernes:
08:00 a 12:00 hs. y los sábados y domingos: 08:00 a 20:00 hs.
