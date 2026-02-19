jueves, 19 de febrero de 2026

Reccorrido por 4 bodegas rionegrinas.

 

Recorrido por 4 bodegas rionegrinas: Bodega La Falda, Bodega Aonikenk, Portal de Oro y Bodega Favretto con degustaciones, paisajes y la esencia de la producción local, finalizando con un almuerzo en Museo de la Sidra y el Vino.

El sábado 7 de marzo en el marco de la 46° Fiesta Provincial de la Vendimia.

Los cupos son limitados, se recomienda  la inscripción con antelación en las oficinas de Turismo, ubicada en Florencio Sánchez 817,  en los siguientes horarios: lunes a viernes: 08:00 a 12:00 hs. y los sábados y domingos: 08:00 a 20:00 hs.

