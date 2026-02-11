El municipio de Chichinales anunció oficialmente hoy la nueva edición de la Fiesta Provincial del Gaucho.

𝗧𝗢𝗗𝗢 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗢
𝗣𝗔𝗥𝗔
𝗟𝗔
𝟵ª
𝗙𝗜𝗘𝗦𝗧𝗔
𝗣𝗥𝗢𝗩𝗜𝗡𝗖𝗜𝗔𝗟
𝗗𝗘𝗟
𝗚𝗔𝗨𝗖𝗛𝗢.
Con la presencia del intendente Lucas González, del jinete
de la monta especial Ramón Córdoba, y de integrantes del equipo organizador, se
realizó la conferencia de prensa donde se presentó oficialmente la 9ª Edición
de la Fiesta Provincial del Gaucho.
Agradecemos a los medios de comunicación presentes y a
quienes se conectaron a través de la transmisión en vivo, acompañando la
difusión de este evento que pone en valor nuestras tradiciones.
Ya falta muy poco: 21 y 22 de febrero vivimos dos jornadas a
puro campo, música, cultura y tradición.
𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠𝗔
𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟
SÁBADO – CAMPO DE
DOMA
● 10:30 hs – Categoría Clina
● 12:00 hs – Escenario Mayor
● 14:00 hs – Prueba de Rienda
● 16:00 hs – Acto Apertura
● 16:30 hs – Basto y Encimera
SÁBADO – ESCENARIO MAYOR
● 13:00 hs – Fiorella Guerrero
● 21:00 hs – Apertura
● 21:15 hs – Danzas
● 22:00 hs – Pedro Saubidet
● 22:20 hs – Carlos Marchesini
● 23:00 hs – Homenaje a Horacio Guaraní
● 00:00 hs – Carlos Ramón Fernández
● 01:00 hs – Los Chamas de Cristal
● 02:00 hs – Alvarito Díaz
DOMINGO – CAMPO DE DOMA
● 10:00 hs – Desafío ACDG Cuero Tendido
● 13:00 hs – Carito Muñoz
● 14:00 hs – Prueba de Rienda
● 16:00 hs – Rueda de Basto con Encimera
● 18:00 hs – Montas Especiales
● 19:00 hs – Final Categoría Basto
🎟GRAN RIFA – FIESTA
PROVINCIAL DEL GAUCHO
En el marco del evento se realizará la Gran Rifa con un
premio principal a elección del ganador: un caballo manso de andar o $2.500.000
en efectivo.
● Valor del número: $10.000
● Sorteo: Domingo 22
de febrero
● Hora: 18:00 hs
● Lugar: Predio de
doma “Irineo Quintulén”
Los números de la rifa y las entradas se venden en los
mismos puntos de venta.
VALOR DE LAS ENTRADAS
● Sábado: $10.000
● Domingo: $15.000
● Menores de 12 años no abonan.
