1ra. Edición Tria de la Vendimia Kids.
La Dirección de Deportes de Villa Regina informa la realización de la 1ra. Edición Tria de la Vendimia Kids invitando a participar y disfrutar de esta propuesta al aire libre.
Participan desde los 6 a los 12 años.
Se realizará el sábado 7 de marzo, a las 16 horas, en la Isla 58,
Inscripciones gratuitas. Los participantes recibirán medallas.
Incripciones en Oficina de Deportes, Colón 107, de lunes a viernes de 8 a
12h, o comunicase al 298 465 1398.
No hay comentarios:
Publicar un comentario