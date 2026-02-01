martes, 10 de febrero de 2026

1ra. Edición Tria de la Vendimia Kids.





La Dirección de Deportes de Villa Regina informa la realización de la 1ra. Edición Tria de la Vendimia Kids invitando a participar y disfrutar de esta propuesta al aire libre.

Participan desde los 6 a los 12 años.

Se realizará el sábado 7 de marzo, a las 16 horas, en la Isla 58,

Inscripciones gratuitas. Los participantes recibirán medallas.

Incripciones en Oficina de Deportes, Colón 107, de lunes a viernes de 8 a 12h, o comunicase al 298 465 1398.

