Diseños de Villa Regina Editorial Chartí.

Se ve el Escudo de Villa Regina. 
La creadora del escudo fue la Sra. Yolanda Calas de Vitulich.

En el 2024 (año del Centenario de nuestra Villa Regina)  se cumplieron 40 años de la sanción de la Ordenanza Nro. 50/84. 
En 1984 se produce la oficialización del Escudo de Villa Regina  con las firmas del Presidente del Concejo Municipal, Sr. Eduardo Enrique Chiuchiarelli y del Secretario de Gobierno, Sr. José Jorge Trillo.
