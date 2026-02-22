El Moto Club Reginense fue escenario el pasado sábado de la tercera y última fecha del Campeonato Nocturno de Karting 2026.

𝗘𝗟 𝗡𝗢𝗖𝗧𝗨𝗥𝗡𝗢 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗔𝗚𝗥𝗢 𝗔 𝗦𝗨𝗦 𝗡𝗨𝗘𝗩𝗢𝗦 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗬 𝗗𝗘𝗙𝗜𝗡𝗜𝗢 𝗟𝗢𝗦 𝗣𝗜𝗟𝗢𝗧𝗢𝗦 𝗤𝗨𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗕𝗔𝗥𝗔𝗡 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗧𝗢𝗣 𝗥𝗔𝗖𝗘.
En una noche vibrante y ante un marco multitudinario de público, el Kartódromo del Moto Club Reginense fue escenario el pasado sábado de la tercera y última fecha del Campeonato Nocturno de Karting 2026.
La jornada de clausura no solo definió a los ganadores de la fecha, sino que coronó a los monarcas de las siete categorías participantes en un certamen que destacó por su alto nivel competitivo y gran convocatoria de pilotos.
La actividad oficial, que inició el viernes con los entrenamientos cronometrados y culminó el sábado con clasificaciones, series y finales. Dejando como grandes protagonistas de la noche a los ganadores de la fecha: Nicolás Zottele (Internacional), Germán Sosa (125cc), Nicolás Scuadroni (150cc 4T), Mario Gabrielloni (Varilleros), Tiago Revert (Juvenil), Agustín Zuain (Master) e Iker Medel (Junior).
Mientras que los campeones del certamen fueron Lucas Aldrighetti (Villa Regina) en Internacional, Angel De Toffol (Villa Regina) en 125cc, Iñaki Hernandez (Gral. Roca) en la 150cc 4 Tiempos, Mario Gabrielloni (Neuquén) en Varilleros, Bruno Tinti (Villa Regina) en la Juvenil, Agustín Zuain (Choele Choel) en Master e Iker Medel (Rincón de Los Sauces) en Junior.
𝗥𝗨𝗠𝗕𝗢 𝗔𝗟 𝗧𝗢𝗣 𝗥𝗔𝗖𝗘.
Los flamantes campeones de las categorías Internacional y 125cc se adjudicaron la exclusiva posibilidad de realizar una prueba gratis en un auto de la categoría nacional Top Race, un incentivo histórico para el semillero regional.
𝗥𝗘𝗦𝗨𝗠𝗘𝗡 𝗣𝗢𝗥 𝗖𝗔𝗧𝗘𝗚𝗢𝗥𝗜𝗔, 𝗟𝗔 𝗗𝗘𝗙𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗟𝗢𝗦 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢𝗡𝗔𝗧𝗢𝗦.
Categoría INTERNACIONAL
Nicolás Zottele (Villa Regina) fue el dominador absoluto de la fecha, adjudicándose la pole, la serie y la final. Sin embargo, la regularidad premió a Lucas Aldrighetti (Villa Regina), quien tras cosechar tres segundos puestos consecutivos en el certamen, se coronó Campeón y obtuvo el pase a la prueba del Top Race.
Podio de la fecha: 1° Nicolás Zottele, 2° Lucas Aldrighetti, 3° Luciano Corral.
Campeonato: 1° Lucas Aldrighetti, 2° Nicolás Zottele, 3° Facundo Aldrighetti.
Categoría 125cc
La definición más ajustada e inesperada del certamen. El líder del torneo, Nicolás Zottele, abandonó en la serie tras hacer la pole. La victoria en pista fue para Damián La Colla, pero una sanción lo relegó, dejando el triunfo en manos de Germán Sosa. El título fue para Angel De Toffol (Villa Regina), quien llegó tercero en el torneo y, con su podio en la fecha, saltó a la cima para ser el segundo piloto en ganar la prueba del Top Race.
Podio de la fecha: 1° Germán Sosa, 2° Maximiliano Donolo, 3° Angel De Toffol.
Campeonato: 1° Angel De Toffol, 2° Alexis Mungai, 3° Damián La Colla.
Categoría 150cc 4 TIEMPOS
Iñaki Hernandez (Gral. Roca) se impuso con autoridad en la serie y, aunque fue superado por Nicolás Scuadroni en la final, la amplia diferencia de puntos previa le permitió gritar campeón cómodamente.
Podio de la fecha: 1° Nicolás Scuadroni, 2° Iñaki Hernandez, 3° Franco Scatolo.
Campeonato: 1° Iñaki Hernandez, 2° Valentín Poli, 3° N. Scuadroni.
Categoría VARILLEROS
Mario Gabrielloni (Neuquén) cumplió una actuación perfecta con puntaje ideal en la última cita, dominando con contundencia para asegurar el título de la divisional.
Podio de la fecha: 1° Mario Gabrielloni, 2° Emmanuel Emiliozzi, 3° Valentín Poli.
Campeonato: 1° Mario Gabrielloni, 2° Valentín Poli, 3° Emmanuel Emiliozzi.
Categoría JUVENIL
Una de las finales más entretenidas con constantes cambios de posiciones. Si bien Tiago Revert ganó la final, el segundo puesto le alcanzó a Bruno Tinti (Villa Regina) para conseguir su primer título deportivo.
Podio de la fecha: 1° Tiago Revert, 2° Bruno Tinti, 3° Joaquín Melita.
Campeonato: 1° Bruno Tinti, 2° Tiago Revert, 3° Emiliano Teruel.
Categoría MASTER
El dominio de Agustín Zuain (Choele Choel) fue total. Se impuso en las tres fechas del certamen y en la jornada de cierre repitió la dosis: pole, serie y final para llevarse el trofeo mayor a su ciudad.
Podio de la fecha: 1° Agustín Zuain, 2° Juan Carlos Garrido, 3° Pablo Pasanitti.
Campeonato: 1° Agustín Zuain, 2° Juan Carlos Garrido, 3° Ariel Pestrín.
Categoría JUNIOR
Iker Medel (Rincón de los Sauces) cerró un campeonato de ensueño logrando puntaje ideal: pole, serie, final y récord de vuelta, asegurando el campeonato de manera indiscutida.
Podio de la fecha: 1° Iker Medel, 2° Mariano Turcovich, 3° Simón Fernández.
Campeonato: 1° Iker Medel, 2° Guido Ferreyra, 3° Mariano Turcovich.
𝗟𝗢 𝗤𝗨𝗘 𝗦𝗘 𝗩𝗜𝗘𝗡𝗘.
Tras el éxito rotundo del Nocturno y el debut triunfal de la categoría Internacional, el Moto Club Reginense ya trabaja para el mes de marzo, donde dará inicio el 42° Campeonato Patagónico de Karting. El mismo contará con 10 fechas, incluyendo dos eventos especiales y numerosas novedades para el parque motor regional.
Prensa Moto Club Reginense.
