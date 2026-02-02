Cronograma de actividades FIESTA PROVINCIAL DEL GAUCHO en Chichinales.

La Municipalidad de Chichinales invita a la comunidad y a toda la región a ser parte de la 9ª edición de la Fiesta Provincial del Gaucho, que se realizará los días sábado 21 y domingo 22 de febrero en el predio de doma “Irineo Quintulén”.
Dos jornadas para disfrutar de las tradiciones, la cultura, las destrezas criollas y grandes espectáculos, poniendo en valor el trabajo del hombre y la mujer de campo y consolidando a Chichinales como sede de uno de los encuentros más importantes del calendario provincial.
En el escenario mayor se presentarán, entre otros: Pedro Saubidet, Carlos Marchesini, homenaje a Horacio Guarany, Carlos Ramón Fernández, Los Chamas de Cristal, Alvarito Díaz y mas artistas regionales.
