El sueño de Círculo Italiano de viajar a Italia.

𝗗𝗘𝗟 𝗥𝗢𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗘𝗡 𝗖𝗛𝗜𝗟𝗘 𝗔𝗟 𝗦𝗨𝗘Ñ𝗢 𝗗𝗘 𝗥𝗘𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗡𝗧𝗔𝗥 𝗔𝗟 𝗣𝗔𝗜𝗦 𝗘𝗡 𝗜𝗧𝗔𝗟𝗜𝗔.

En una charla íntima con InfoRegina, el entrenador Diego Leal y figuras de las categorías Sub-13 y Sub-15 compartieron los detalles de su reciente gira por el país trasandino. El club reginense se consolida como una cantera de exportación y ya prepara su próximo gran desafío: un torneo internacional en Europa.
El bloque menor de Círculo Italiano no descansa. Tras un 2025 cargado de objetivos cumplidos, el año 2026 ha comenzado con la intensidad que caracteriza a la institución "Granate". Integrantes de la delegación que viajó a Chile visitaron los estudios de InfoRegina Radio para realizar un balance de una experiencia que fue mucho más que fútbol: fue formación, convivencia y orgullo regional.

