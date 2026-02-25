Tareas de mantenimiento del Cine Teatro Círculo Italiano.

Realizamos un importante trabajo de mantenimiento en el teatro: se llevó a cabo el lijado completo del piso de la sala principal para reparar sectores dañados y luego su pintado total, devolviéndole el brillo que no se renovaba desde hace más de 10 años.
Además, se intervino el palco del primer piso, que desde su inauguración en 1952 nunca había sido tratado: se lijó y pintó por completo en febrero de 2026, logrando una recuperación histórica del espacio.
Seguimos trabajando con planificación y compromiso para que cada rincón de Círculo Italiano esté en las mejores condiciones, y que socios y espectadores puedan disfrutar de nuestro querido teatro como se merece.
¡Vamos Círculo!
No hay comentarios:
Publicar un comentario