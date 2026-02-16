Este próximo fin de semana se disputará el último capítulo del Nocturno 2026.

𝐓𝐎𝐃𝐎 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐎 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐄𝐋 𝐂𝐈𝐄𝐑𝐑𝐄 𝐃𝐄𝐋 𝐍𝐎𝐂𝐓𝐔𝐑𝐍𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐊𝐀𝐑𝐓𝐎𝐃𝐑𝐎𝐌𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐎𝐓𝐎 𝐂𝐋𝐔𝐁 𝐑𝐄𝐆𝐈𝐍𝐄𝐍𝐒𝐄.
Este próximo fin de semana se disputará el último capítulo del certamen estival, con un parque que promete superar el centenar de máquinas divididos en las siete categorías participantes.
Dos increíbles fechas son la referencia de la presentación en la que se definirán los campeones del Nocturno 2026.
Para los interesados en participar de la competencia se encuentran abiertas las inscripciones on line en la web de la institución www.motoclubreginense.com.ar
El cierre de las inscripciones será el día jueves 19 a las 22:00hs

