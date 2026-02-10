COMUNICADO DE PRENSA | AVGR.
La Federación Regional Once de Automovilismo Deportivo y La Asociación Volantes de General Roca informan a continuación las fechas y lugares tentativos del Campeonato Regional de Rally – FRAD 11 – 2026:
13-14 y 15 de Marzo:……….........Ciudad de Cipolletti
10-11 y 12 de Abril:………….......Ciudad de Gral. Roca
15-16 y 17 de Mayo:……….. …..Rally Valle Medio
12-13 y 14 de Junio:………... …..Ciudad Los Menucos
17-18 y 19 de Julio: ……………..Ciudad de Chichinales
14-15 y 16 de Agosto:………….. Vuelta de la Manzana Regional
04-5 y 6 de Septiembre……………Vuelta de la Manzana Nacional
02-3 y 4 de Octubre:……..………..Ciudad de Catriel
06-7 y 8 de Noviembre……………A Confirmar
04-5 y 6 de Diciembre…………..… Coronación Ciudad de Bariloche.
