Apertura del período ordinario del Concejo Deliberante 2026.

Con un repaso de la gestión y un fuerte énfasis en las obras concretadas y proyectadas, el intendente Luis Albrieu encabezó este martes 2 de febrero la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Villa Regina. El acto se desarrolló entre las 10 y las 11 de la mañana, comenzó con la entonación de los dos himnos y contó con la presencia del presidente del cuerpo legislativo, Maximiliano Garré, concejales de todos los bloques y funcionarios municipales.
Durante su discurso, Albrieu agradeció especialmente a los vecinos y vecinas, a los trabajadores municipales de todas las áreas y al Concejo Deliberante por el acompañamiento recibido. “Gracias por recibirme en la casa de la democracia. Como es habitual, el titular del Poder Ejecutivo inicia el período de sesiones. Es la décimo primera vez que lo hago”, expresó, antes de anunciar la proyección de un video que repasó los compromisos asumidos en la apertura de sesiones de 2025 y su cumplimiento.
ras la proyección, el intendente afirmó que “todo lo que nos propusimos se cumplió” y sostuvo que la ciudad “salió del infierno” heredado. En ese sentido, destacó el trabajo de los empleados municipales, el acompañamiento del Concejo, el rol de Hacienda y el compromiso de la comunidad. También remarcó que la recaudación de las tasas municipales “viene muy bien”, lo que permite seguir mejorando y cumpliendo objetivos.
Al referirse a la Secretaría de Desarrollo Humano, y puntualmente a la Dirección de Turismo y Cultura, Albrieu subrayó la importancia del vínculo con los vecinos y la conformación del turismo rural. Detalló que ATUR (Agencia de Turismo de Río Negro) cuenta con ocho integrantes, uno de ellos de Regina, representando a todo el Alto Valle.
En ese marco, enumeró una amplia agenda de actividades realizadas durante el 2025: Bajada de Reyes Magos, Fiesta Provincial de la Vendimia, Expo Turismo, Oktoberfest, Día de la Danza, Fiesta Provincial del Inmigrante, Día de las Bibliotecas Populares, aniversario 101 de la ciudad con tres días de celebración, cierre navideño, participación en ferias y encuentros, muestras individuales y colectivas en el Galpón de las Artes, Café Literario, Día de las Infancias, actividades de turismo espacial, trabajo con centros de estudiantes, acompañamiento a bibliotecas populares, más de 30 talleres en la Escuela Municipal de Arte y la implementación del programa “Mi Barrio se Mueve”.
También mencionó el trabajo de la banda, el coro y el ballet municipal, las mejoras en el Galpón de las Artes, la inauguración de la calle Los Nogales, las refacciones de las bibliotecas de Barrio Nuevo y Matadero y un encuentro con bodegueros provinciales para presentar el proyecto del Museo del Vino, con el objetivo de visibilizar los productos rionegrinos. En ese tramo, destacó especialmente la labor de la funcionaria Luján Musso, directora de Cultura y Turismo, a quien definió como una persona “siempre predispuesta, con una sonrisa y un enorme compromiso de trabajo”.
En materia de Deportes, el intendente repasó el lanzamiento de la temporada de verano en la Isla 58, el desarrollo de la colonia de vacaciones para niños, adultos mayores y personas con discapacidad, con una participación de alrededor de 300 personas, y la realización del Triatlón de la Vendimia. También mencionó el inicio de la Escuela Deportiva Municipal en Cumelén, con 14 disciplinas, la Liga Municipal de Veteranos, la Liga Infantil y el lanzamiento de “Mi Barrio se Mueve”, que contó con la participación de más de 500 vecinos, transporte, desayuno y merienda. “Fue emocionante que los padres nos pidieran que no dejemos de hacerlo, porque los chicos se divierten y no están en la calle”, expresó.
En el área de Acción y Promoción Social, Albrieu enumeró políticas vinculadas al acceso a derechos básicos, la asistencia alimentaria y el programa Huerta, con entrega de semillas a más de 1.300 familias. También mencionó la asistencia a personas con pensiones no contributivas por invalidez, convenios de migraciones que permitieron a vecinos acceder a su DNI, la entrega de 3.750 módulos alimentarios durante todo el año, la provisión de gas envasado a más de 1.000 familias, la entrega de leña a más de 100 hogares, el servicio de sepelio para familias vulnerables y el uso gratuito de camiones atmosféricos para viviendas sin cloacas.
En ese contexto, aseguró que “todo lo que hablamos para el 2025 lo vamos a replicar y aumentar para el 2026” y detalló el plan de obras públicas previsto. Entre los anuncios se incluyeron el pavimento de Bella Morena; la construcción de centros comunitarios en Matadero y Leda, con posible uso para Salud Pública; la repavimentación de tres cuadras con fondos petroleros; la finalización del Parque Centenario en marzo; la inauguración de la plaza del barrio Gardín en abril; la renovación de otros espacios verdes; el paseo de Villa Antártida en mayo; y la finalización del puente de calle Rivadavia entre marzo y abril.
Asimismo, anunció la reforma del piso superior de la terminal, un espacio de 700 metros cuadrados que se destinará a cultura y deporte, la construcción de tres nuevas plazas, la repavimentación de 50 cuadras con una inversión de 2.300 millones de pesos, un nuevo polideportivo con fondos provinciales , una inversión cercana a los 6.000 millones, espacio verde en barrio Don Rodolfo, el enripiado de barrios y la finalización de la obra de gas en el barrio Ara San Juan.
“Regina es la ciudad más linda del Alto Valle. Estamos trabajando para mejorarla y revalorizar lo que ya tenemos, como lo hicimos con la barda”, concluyó el intendente.
Publicado en LA COMUNA DE VILLA REGINA.
https://www.lcr.com.ar/noticias/2026/02/03/41654-albrieu-abrio-las-sesiones-del-concejo-deliberante-con-un-balance-de-gestion-y-anuncios-para-2026
No hay comentarios:
Publicar un comentario