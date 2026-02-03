martes, 3 de febrero de 2026

COMIENZAN LOS SÁBADOS CULTURALES Y LO FESTEJAMOS CON EL 60° ANIVERSARIO DE VILLA DEL PARQUE.

 


Este sábado arrancan los Sábados Culturales en Chichinales y lo celebramos de una manera especial: con el 60° aniversario del barrio Villa del Parque. Una noche para disfrutar de la música, la danza y el talento local en un espacio pensado para compartir en familia y con amigos.

 Villa del Parque el 07/02/26,desde las 21:00 hs.

- Habrá carros gastronómicos y puestos de feriantes.

BANDAS: ECOS DEL VALLE, BÁRBARA LUNA, ROBER JR, AÑURITA.

DANZAS: URBAN DANCE CREW, PABLO PERDOMO, RENACER,  HUENEY de Cacho Villegas.

Además, se realizarán reconocimientos y menciones especiales en el marco del aniversario del barrio.

Municipalidad de Chichinales.

