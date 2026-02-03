COMIENZAN LOS SÁBADOS CULTURALES Y LO FESTEJAMOS CON EL 60° ANIVERSARIO DE VILLA DEL PARQUE.
Este sábado arrancan los Sábados Culturales en Chichinales y lo celebramos de una manera especial: con el 60° aniversario del barrio Villa del Parque. Una noche para disfrutar de la música, la danza y el talento local en un espacio pensado para compartir en familia y con amigos.
Villa del Parque el 07/02/26,desde
las 21:00 hs.
- Habrá carros gastronómicos y
puestos de feriantes.
BANDAS: ECOS DEL VALLE, BÁRBARA LUNA, ROBER JR, AÑURITA.
DANZAS: URBAN DANCE CREW, PABLO PERDOMO, RENACER, HUENEY de Cacho Villegas.
Además, se realizarán reconocimientos y menciones especiales
en el marco del aniversario del barrio.
Municipalidad de Chichinales.
