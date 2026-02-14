sábado, 14 de febrero de 2026
Sábado 21 de febrero. Empanadas de BOCHAS del CLUB ATLÉTICO REGINA.
La Sub comisión de bochas del Club Atlético Regina ofrece empanadas para el sábado 21 de febrero.
Se reciben pedidos.
*** Empanadas de BOCHAS del CLUB ATLÉTICO REGINA.
