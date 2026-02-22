Hoy 22 de febrero se realizó la nueva edición de la Bajada Rosa en canoas y kayaks organizada por la agrupación Valkirias Rosas de Villa Regina, que tiene cuya tarea comunitaria es la concientización sobre la importancia de los controles anuales para la detección temprana de la porquería cáncer de mama.
Esta cuarta edición convocó a 207 palistas de toda la región y más 120 embarcaciones, quienes se concentraron en la bajada de lanchas del balneario Fortín Lagunita de Ing. Huergo, donde partieron hasta arribar en el Club Náutico - Isla 58 de Villa Regina.
Valkirias Rosas es un grupo integrado por mujeres que atravesaron o están cursando el cáncer de mama y que se organizaron para contenerse, acompañarse y visibilizar la importancia de la prevención.
Estuvieron presentes la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Regina.
Y otro mensaje de esta bajada de canoas y kayaks es cuídar nuestro río Negro fuente de vida.
