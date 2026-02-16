CALENDARIO 2026 DEL RALLY REGIONAL.
Hace una semana la Asociación Volantes de General Roca y la FRAD 11 dieron a conocer el cronograma del Rally Regional, para este año, En el comunicado de prensa dieron a conocer las fechas y escenarios por donde transitaran las distintas competencias durante el 2026
1ª✓ 13-14 y 15 de Marzo Ciudad de Cipolletti.-
2ª✓ 10-11 y 12 de Abril Ciudad de Gral. Roca.-
3ª✓ 15-16 y 17 de Mayo Rally Valle Medio.-
4ª✓ 12-13 y 14 de Junio Ciudad Los Menucos.-
5ª✓ 17-18 y 19 de Julio Ciudad de Chichinales.-
6ª✓ 14-15 y 16 de Agosto Vuelta de la Manzana Regional.-
©® 4-5 y 6 de Septiembre Vuelta de la Manzana Nacional.-
7ª✓ 2-3 y 4 de Octubre Ciudad de Catriel.-
8ª✓ 6-7 y 8 de Noviembre A Confirmar (Aniversario Villa Regina ?)
9ª✓ 4-5 y 6 de Diciembre Coronación Ciudad de Bariloche.-
