La nueva edición de la Vendimia tuvo su lanzamiento oficial en Regina.

Con una conferencia de prensa la 46° edición de la Fiesta Provincial de la Vendimia tuvo su lanzamiento oficial en Villa Regina con el objetivo de rendir un homenaje a todos los integrantes de la cadena vitivinícola provincial.
La actividad fue encabezada por el intendente Luis Albrieu con el acompañamiento del presidente de la Asociación de la Ruta del Vino, Marcelo Miras, María Luján Musso, responsable del área de Cultura y Turismo municipal, Fabián Rossi, director de Deportes y Aldana Menéndez, Reina Provincial de la Vendimia.
La fiesta se hará el 6, 7 y 8 de marzo con diversas propuestas, entre ellas los espectáculos musicales que tendrán como show central en la noche de cierre con la presentación de Ke Personajes, la reinauguración del Museo de la Sidra y Vino, y el tradicional Triatlón de la Vendimia que este año sumará la novedad del Triatlón de la Vendimia Kids.
Albrieu aprovechó la oportunidad de lanzamiento oficial de la fiesta para explicar los motivos que por los que se decidió que la última noche, los espectáculos sean pagos y solo podrán verlos en vivo quienes compren las entradas. No obstante, en distintos sectores se montarán pantallas gigantes para seguir los shows sobre el escenario. Con el cobro de las entradas se planificó autofinanciar la fiesta.
“El objetivo de esta fiesta es homenajear a la gente que trabaja el vino y la uva; nuestro gran objetivo fue convocar a los bodegueros de Río Negro y sobre todo los que están en la Ruta del Vino”, apuntó el intendente.
Adelantó que en el marco de las actividades se va a reinaugurar el Museo de la Sidra y el Vino. “La idea del Museo no solo es homenajear esta sidrera icónica que es La Reginense, recordando parte importante de nuestra historia, sino también mostrar y degustar los vinos rionegrinos como un punto importante para difundir lo que se hace en Río Negro”. Agregó que el proyecto contó con la guía del Ministerio de Producción de Río Negro y el aporte de museólogos.
Decisión política.
Por otra parte, el intendente indicó que a diferencia de las ediciones anteriores este año se tomó la decisión política de cobrar una entrada en la tercera y última noche de espectáculos en el escenario que se montará en el predio del estacionamiento del anfiteatro municipal Cono Randazzo para la presentación de Ke Personajes.
“Nuestras fiestas más importantes, que fundamentalmente son dos, la Vendimia y la de Regina el 7 de noviembre, insumen al municipio un costo aproximado de entre 1.000 y 1.200 millones de pesos al año, que traducido a cuadras de pavimento serían unas 20 o 22 y que son una materia pendiente”, dijo.
Remarcó que “no nos pareció justo que el disfrute o la elección de algunos que les gusta ver música o espectáculos que son muy costosos. Nos pareció que no. Traer un buen espectáculo como Ke Personajes, implica que la gente que lo quiera ver tendrá que pagarlo. Es todo un cambio”.
No obstante, enfatizó que habrá dos noches de espectáculos gratuitas con artistas regionales y una banda uruguaya que también se anotó para ser parte de la grilla.
“Va a haber que pagar para ver porque no se va a poder ver. Lo hicimos porque es un desafío, un cambio que se tiene que venir, porque para un municipio como el de Regina gastar 1.200 millones de pesos en un año en una fiesta es mucho. “Como intendente lo quiero dejar en claro, fue una decisión política importante y transmitirlo así”, sintetizo.
La Ruta del Vino.
Por su parte, Marcelo Miras, presidente de la Asociación de la Ruta del Vino de Río Negro, remarcó que es muy importante que la vendimia tenga su fiesta. “la Ruta del Vino, una asociación que tiene más de 20 años que comenzó con aquellas bodegas que recibían, el turismo empezaba a tener sus puertas abiertas al turismo” .
“La producción de vinos de calidad que es algo distintivo del Alto Valle de la provincia de río negro; estoy convencido y no solamente el por experiencia propia, sino también de algunos mayores que nos fueron enseñando que estamos en una región de privilegio para producir”.
Indicó que la asociación cuenta actualmente con 23 bodegas que la integran. “Tenemos una provincia riquísima en distintos lugares donde producimos los vinos, desde el mar hasta la cordillera, pasando por los valles, cada uno con sus características propias, su identidad y ellos es muy rico como provincia para mostrar este camino. Uno asocia siempre el vino con la gastronomía bueno, también tenemos una gastronomía de excelencia por la diversidad de productos”, comentó Miras.
Publicado en LA COMUNA DE VILLA REGINA.
https://www.lcr.com.ar/noticias/2026/02/25/42212-la-nueva-edicion-de-la-vendimia-tuvo-su-lanzamiento-oficial-en-regina
No hay comentarios:
Publicar un comentario