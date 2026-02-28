¡Confirmado! Aumenta el colectivo en Río Negro: cuánto saldrá viajar en KoKo entre Cipolletti, Roca y Regina.
Aumenta el KO KO en Río Negro.
En el cierre de febrero se supo que la empresa KoKo que brinda servicio de transporte en la provincia de Río Negro, comenzará a aplicar en marzo un nuevo aumento en sus tarifas. El incremento llega tras cumplirse tres meses desde la última suba.
Las nuevas tarifas comenzarán a aplicarse a partir de la 00.00hs del 1 de marzo. En el comunicado que se lanzó se aclaró que el cuadro tarifario fue autorizado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Río Negro y Nación.
De acuerdo a lo establecido, el costo base (la tarifa mínima) entre paradas cercanas será de $2.565. En tanto el trayecto completo, desde Cipolletti a Regina, tendrá un costo de $8.760,10.
Cuánto sale viajar en colectivo entre Cipolletti, Roca y Regina: ¿qué pasa con Neuquén?
El cuadro tarifario detalla que las tarifas para viajar en colectivo serán las siguientes:
- Regina – Godoy: $2565.00
- Regina – Huergo: $2670.76
- Regina- Cervantes: $3739.07
- Regina – Roca: $5768.85
- Regina – Allen: $7691.80
- Regina- Fernández Oro: $8119.12
- Regina – Cipolletti: $8760.10
- Roca – Godoy: $4677.04
- Roca – Huergo: $3907.86
- Roca – Mainqué: $3687.79
- Roca – Cervantes: $2807.51
- Roca – J.J Gomez: $2640.85
- Roca – Guerrico: $2888.70
- Roca- Allen: $3687.79
- Roca- F.Oro: $4264.67
- Roca – Cipolletti: $4677.04
- Publicado en Diario Río Negro.
- https://www.rionegro.com.ar/sociedad/confirmado-aumenta-el-colectivo-en-rio-negro-cuanto-saldra-viajar-en-koko-entre-cipolletti-roca-y-regina-4485545/
