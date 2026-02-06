Este fin de semana se disputará el segundo capítulo del Nocturno del Moto Club Reginense.

𝗧𝗢𝗗𝗢 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗟𝗔 𝗦𝗘𝗚𝗨𝗡𝗗𝗔 𝗙𝗨𝗡𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘𝗟 𝗡𝗢𝗖𝗧𝗨𝗥𝗡𝗢 𝟮𝟬𝟮𝟲.
Bajo las luces del Kartódromo del Moto Club Reginense, este fin de semana se disputará el segundo capítulo del certamen estival. Con un parque que promete superar el centenar de máquinas, las siete categorías regresan a la acción para definir los liderazgos del campeonato.
La pasión por los motores vuelve a encenderse este fin de semana con la realización de la segunda fecha del Campeonato Nocturno 2026. Tras un debut que superó todas las expectativas, el certamen que organiza el Moto Club Reginense se prepara para otra jornada de alto impacto deportivo, aprovechando su moderno sistema de iluminación y la infraestructura de primer nivel que posiciona al predio como un referente regional.
El éxito de la fecha apertura, donde se registró cerca de un centenar de pilotos, parece ser solo el inicio. Según informaron desde la organización, el ritmo de las inscripciones online permite prever que se mantendrá o incluso se superará el parque de asistentes, confirmando el atractivo de esta edición 2026.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
La acción estará dividida en dos jornadas intensas para asegurar el espectáculo y la comodidad de los equipos:
Viernes 06/02:
20:00 hs: Apertura de administrativas.
21:00 hs: Inicio de las dos tandas de entrenamientos oficiales cronometrados.
Sábado 07/02:
17:00 hs: Administrativas (para quienes no asistieron el viernes).
18:00 hs: Inicio de las clasificaciones.
21:00 hs: Comienzo de las competencias (Serie y Final para cada categoría).
LOS LIDERES DEL CAMPEONATO
La competitividad es máxima en cada división. El torneo llega a esta segunda cita con pilotos de toda la región (y fuera de ella) comandando las tablas de posiciones:Los campeonatos de las siete categorías participantes llegan siendo lideradas por los siguientes pilotos.
Internacional: Facundo Aldrighetti (Villa Regina)
125cc: Angel De Toffol (Villa Regina)
150cc 4 TIEMPOS: Iñaki Hernandez (Gral. Roca)
VARILLEROS: Emmanuel Emiliozzi (Bahia Blanca)
MASTER: Agustín Zuain (Choele Choel)
JUVENIL: Bruno Tinti (Villa Regina)
JUNIOR: Iker Medel (Rincón de Los Sauces)
