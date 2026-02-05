𝗗𝗘 𝗨𝗡 "𝗦𝗨𝗘Ñ𝗢 𝗟𝗢𝗖𝗢" 𝗔 𝗠𝗔𝗥𝗖𝗔𝗥 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗥𝗘𝗚𝗔𝗧𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗥𝗜𝗢 𝗡𝗘𝗚𝗥𝗢.
Lo que comenzó como una broma entre entrenamientos se transformó en una de las hazañas deportivas más importantes para el canotaje de Villa Regina. Gabriela Temperini, representante de la Escuela de Canotaje La Isla, conversó con InfoRegina Radio sobre el desafío de completar los 435 kilómetros de la Regata del Río Negro, una competencia que este año exigió al máximo a los palistas con 10 días de duración y nueve etapas.
EL CONSTANTE CRECIMIENTO DE LA ESCUELA DE CANOTAJE «LA ISLA»
La Escuela de Canotaje ha tenido un crecimiento exponencial desde sus inicios frente a la playa principal hasta su actual ubicación en el sector de la Balsa. Este espacio, cedido por el municipio, ha permitido que la institución diversifique sus actividades:
- Grupo Canotaje: Martes, jueves y sábados.
- Grupo Competitivo: Lunes, miércoles y viernes.
- Entrenador: Guido Antonelli.
Próximos desafíos y eventos
La agenda de la escuela no se detiene con la regata internacional:
- Marzo: Participación en las «32 Millas» en la ciudad de Neuquén.
- 28 de Febrero y 1 de Marzo: Gran Travesía Náutica con acampe en Chacra Arana. El evento incluirá tour cervecero y show musical, uniendo Huergo con Villa Regina.
- Agosto: Villa Regina volverá a ser sede de una fecha del Campeonato Provincial de Canotaje.
«Para nosotros es marcar historia. Estamos orgullosos de ser reginenses y de representar a nuestra ciudad de la mejor manera», concluyó Temperini, invitando a toda la comunidad a acercarse a la escuela, conocer el deporte o simplemente disfrutar del río en la Isla 58.
