jueves, 5 de febrero de 2026

𝗗𝗘 𝗨𝗡 "𝗦𝗨𝗘Ñ𝗢 𝗟𝗢𝗖𝗢" 𝗔 𝗠𝗔𝗥𝗖𝗔𝗥 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗥𝗘𝗚𝗔𝗧𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗥𝗜𝗢 𝗡𝗘𝗚𝗥𝗢.

Lo que comenzó como una broma entre entrenamientos se transformó en una de las hazañas deportivas más importantes para el canotaje de Villa Regina. Gabriela Temperini, representante de la Escuela de Canotaje La Isla, conversó con InfoRegina Radio sobre el desafío de completar los 435 kilómetros de la Regata del Río Negro, una competencia que este año exigió al máximo a los palistas con 10 días de duración y nueve etapas.

REGATA AL RIO NEGRO

La logística
Participar en una regata internacional no es solo remar; requiere una estructura que respalde cada kilómetro. Tres botes representaron a la ciudad, y detrás de cada uno hubo un equipo dedicado. «La logística fue amplia: quién lleva el vehículo, dónde dormimos, qué comemos. Nosotros bajamos del bote y solo queremos descansar. Gracias a la gente que nos acompañó, la logística fue impecable y los tres equipos llegamos en perfectas condiciones», explicó Temperini.

El desafío de las olas y el frio en el Valle Inferior
A diferencia de las aguas tranquilas a las que están habituados en la zona de la Isla 58, el tramo final de la regata presentó condiciones extremas. Gabriela recordó especialmente la penúltima etapa, donde el frío casi la obliga a abandonar.
«Tuve muchísimo frío. Tuvimos que irnos a la orilla con mi compañero. Una señora cerca de un acantilado me prestó una campera y me abrigó. En cuanto entré en calor, seguimos y terminamos la etapa», relató. Además, describió un escenario imponente en el tramo hacia Viedma: «Había olas que le pegaban en el pecho al timonel; era como estar navegando adentro del mar».

 

EL CONSTANTE CRECIMIENTO DE LA ESCUELA DE CANOTAJE «LA ISLA»

La Escuela de Canotaje ha tenido un crecimiento exponencial desde sus inicios frente a la playa principal hasta su actual ubicación en el sector de la Balsa. Este espacio, cedido por el municipio, ha permitido que la institución diversifique sus actividades:

  • Grupo Canotaje: Martes, jueves y sábados.
  • Grupo Competitivo: Lunes, miércoles y viernes.
  • Entrenador: Guido Antonelli.

Próximos desafíos y eventos

La agenda de la escuela no se detiene con la regata internacional:

  • Marzo: Participación en las «32 Millas» en la ciudad de Neuquén.
  • 28 de Febrero y 1 de Marzo: Gran Travesía Náutica con acampe en Chacra Arana. El evento incluirá tour cervecero y show musical, uniendo Huergo con Villa Regina.
  • Agosto: Villa Regina volverá a ser sede de una fecha del Campeonato Provincial de Canotaje.

«Para nosotros es marcar historia. Estamos orgullosos de ser reginenses y de representar a nuestra ciudad de la mejor manera», concluyó Temperini, invitando a toda la comunidad a acercarse a la escuela, conocer el deporte o simplemente disfrutar del río en la Isla 58.

Publicado en INFOREGINA.

https://inforegina.com.ar/entrevistas/de-un-sueno-loco-a-marcar-historia-en-la-regata-del-rio-negro/

