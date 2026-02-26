jueves, 26 de febrero de 2026

46º FIESTA PROVINCIAL DE LA VENDIMIA en Villa Regina.

 


"El puntapié inicial será el viernes 6 de marzo a las 19:30 horas con el acto protocolar y la tradicional Bendición de los Frutos en el Museo de la Sidra y el Vino.

Este año, el evento tendrá un tinte especial con la inauguración de una nueva etapa del Museo, ubicada en el sector posterior del edificio (ex bodega y zona de almacenamiento).

Más de 20 bodegas confirmaron su presencia. El sector contará con un paseo de degustación y venta de vinos.

Se exhibirán elementos históricos donados por las propias familias bodegueras" (de lo publicado en InfoRegina, 20/02/2026).

