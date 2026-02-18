En Gral. Godoy, el 14 de marzo de 2026, el Polideportivo Municipal se viene FIESTA PROVINCIAL DEL ASADOR.

𝟱ª 𝗘𝗗𝗜𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗙𝗜𝗘𝗦𝗧𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗩𝗜𝗡𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗔𝗦𝗔𝗗𝗢𝗥,
Se viene una nueva edición de uno de los eventos más convocantes de nuestra localidad.
El próximo 14 de marzo de 2026, el Polideportivo Municipal será el lugar donde se llenará de fuego, aromas y tradición. Los mejores asadores pondrán a prueba su talento en una competencia que ya es un clásico y que año a año eleva el nivel.
Será una jornada para disfrutar en familia, encontrarnos como comunidad y celebrar lo que nos representa: trabajo, pasión y orgullo por nuestras raíces.
Prensa: Emilio Monsalve.
