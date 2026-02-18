ÚLTIMO DÍA PARA ANOTARSE A LA BAJADA ROSA,
Este miércoles es la última jornada para inscribirse a la cuarta edición de la Bajada Rosa, organizada por las Valkirias Rosas. El evento se llevará a cabo el 22 de febrero.
Las bajadas rosas se realizan bajo la consigna “Regina Rema por la Vida” y su objetivo principal es concientizar sobre la importancia de realizarse los controles anuales para la detección temprana del cáncer de mama. La actividad es abierta a toda la región. El año pasado fueron 165 los palistas que hicieron la travesía por el río Negro.
El próximo domingo las Valkirias Rosas estarán organizando una nueva Bajada Rosa uniendo el Balneario Fortín Lagunita de Ingeniero Huergo con el Club Náutico de Villa Regina. La actividad inicia en la vecina localidad a las 9 y se realiza en canoas y kayaks y es abierta también para aquellas personas que hagan su primera experiencia en remo.
Los interesados en participar tienen tiempo hasta hoy para inscribirse al 2995908300. El valor es de 30 mil pesos e incluye seguro, remera, kit de hidratación, frutas, almuerzo mesa dulce, sorteos y sorpresas que siempre tienen preparadas las Valkirias Rosas en cada edición para generar una buena camaradería.
