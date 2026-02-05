jueves, 5 de febrero de 2026
Presentamos la gota que derramó el vaso.
Ingenioso. Creativo.
- Visto en Redes sociales.
* Nota: se vuelve a publicar. Se borró la entrada. -sin querer, querido- (decía el Chavo del 8)...
Cosas que pasan. Lapsus blogueros.
Publicado por
EL REGINENSE - HECHO EN REGINA -
en
19:44
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir en X
Compartir con Facebook
Compartir en Pinterest
Etiquetas:
Opiniones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Entrada más reciente
Entrada antigua
Inicio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario