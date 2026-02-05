jueves, 5 de febrero de 2026

Presentamos la gota que derramó el vaso.

Ingenioso. Creativo.
- Visto en Redes sociales.
* Nota: se vuelve a publicar. Se borró la entrada. -sin querer, querido- (decía el Chavo del 8)...
Cosas que pasan. Lapsus blogueros.
