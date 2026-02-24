martes, 24 de febrero de 2026
Travesía náutica de la Escuela de Canotaje LA ISLA.
Travesía náutica de la Escuela de Canotaje LA ISLA.
Travesía náutica y noche de acampe en Chacra ARANA.
EL 28 de febrero salen desde Ing. Huergo y se regresa el 1º de marzo hacia la Isla 58.
- Organiza: Escuela de Canotaje LA ISLA.
Publicado por
EL REGINENSE - HECHO EN REGINA -
en
17:49
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir en X
Compartir con Facebook
Compartir en Pinterest
Etiquetas:
Acción Comunitaria.
,
Alto Valle Este.
,
Chacra Arana.
,
Ciudades del Alto Valle Este.
,
Deportivas.
,
Escuela de Canotaje.
,
Isla 58.
,
Noticias
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Entrada más reciente
Entrada antigua
Inicio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario