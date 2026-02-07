General Roca, el departamento que más crecerá en Río Negro hacia 2035.
El Departamento de General Roca será el que más crecerá en población dentro de Río Negro de aquí al año 2035. Así lo indican las últimas proyecciones oficiales difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que estiman un aumento sostenido de habitantes en la región durante la próxima década.
Según los datos, General Roca pasará de una población estimada de 393.519 personas en 2022 a 417.596 en 2035, lo que representa un crecimiento de más de 24 mil habitantes en poco más de diez años. Ningún otro departamento rionegrino muestra un incremento absoluto tan alto en el mismo período.
Este crecimiento se observa de manera constante año tras año y se explica por la combinación de distintos factores, como el movimiento natural de la población - nacimientos y defunciones- y la migración interna, es decir, personas que se trasladan desde otras localidades o provincias hacia la zona.
Al analizar la composición por sexo, las proyecciones muestran que el crecimiento se dará tanto en mujeres como en varones. En el caso de las mujeres, el Departamento de General Roca pasaría de 199.575 en 2022 a 211.920 en 2035, mientras que la población masculina crecería de 193.944 a 205.676 en el mismo período. Esto da como resultado el fuerte incremento total proyectado para la región.
Desde el INDEC explicaron que estas estimaciones forman parte de una publicación que reúne proyecciones de población por departamento para todo el país, correspondientes al período 2022-2035. Los cálculos se realizaron tomando como base los datos del Censo 2010 y del último operativo censal, ajustados para garantizar coherencia entre los totales provinciales y departamentales.
En términos simples, las proyecciones surgen de analizar cómo evolucionó la población entre 2010 y 2022, teniendo en cuenta tres factores clave: cuántas personas nacen, cuántas fallecen y cuántas se mudan de un lugar a otro. A partir de esa información, se estimó cómo podría continuar esa tendencia en los próximos años.
Para reforzar la precisión de los datos, también se utilizaron registros administrativos, como estadísticas de nacimientos y defunciones, información del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y datos sobre cambios de domicilio dentro del país. Todo este cruce de información permitió contrastar y ajustar las cifras finales.
Las proyecciones no implican una predicción exacta, pero sí ofrecen un panorama orientativo que resulta clave para la planificación de políticas públicas, infraestructura, servicios de salud, educación y desarrollo urbano.
PUBLICADO EN LA COMUNA DE VILLA REGINA.
https://www.lcr.com.ar/noticias/2026/02/07/41784-general-roca-el-departamento-que-mas-crecera-en-rio-negro-hacia-2035
