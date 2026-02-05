𝗘𝗟 𝗔𝗘𝗥𝗢 𝗖𝗟𝗨𝗕 𝗗𝗘 𝗩𝗜𝗟𝗟𝗔 𝗥𝗘𝗚𝗜𝗡𝗔 𝗖𝗥𝗨𝗭𝗢 𝗙𝗥𝗢𝗡𝗧𝗘𝗥𝗔𝗦, 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗖𝗜𝗣𝗢 𝗗𝗘𝗟 𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟 𝗔𝗘𝗥𝗘𝗢 𝗗𝗘 𝗩𝗜𝗟𝗟𝗔𝗥𝗥𝗜𝗖𝗔 𝗘𝗡 𝗖𝗛𝗜𝗟𝗘.
Por primera vez en su historia, la institución reginense participó del prestigioso evento internacional en Chile. Gastón Pierroni, junto a su padre Rubén, representaron a la institución en un vuelo que unió la pasión aeronáutica con la camaradería trasandina.
El pasado fin de semana del 23 al 25 de enero, el cielo de la Araucanía chilena se vistió de fiesta para celebrar la 19° edición del Festival Aéreo Internacional de Villarrica. Entre las más de 120 aeronaves provenientes de Sudamérica, una en particular marcó un hito para nuestra localidad: el Cessna 172 del Aero Club de Villa Regina, que por primera vez internacionalizó su presencia en un evento de esta magnitud.
La travesía estuvo a cargo de Gastón Pierroni, quien voló acompañado por su padre, Rubén Pierroni, un experimentado piloto comercial e instructor de 76 años.
Juntos llevaron no solo el pabellón nacional, sino también el nombre de Villa Regina a uno de los festivales con mayor reputación de la región.

