PRESIONES POLITICAS DE NEUQUEN PONEN EN RIESGO LA OPERATIVIDAD ADUANERA DE VILLA REGINA.
La posible decisión del SENASA de trasladar, de forma parcial, al entomólogo especializado de la Aduana de Villa Regina ha encendido las alarmas. El profesional es la pieza clave de una inversión estratégica que agiliza las exportaciones y su movilidad funcional amenaza con desarticular un polo logístico vital para la región.
Lo que comenzó como un hito tecnológico y fitosanitario para la Patagonia Norte corre hoy el riesgo de convertirse en una nueva víctima de las disputas territoriales. Según ha trascendido, fuertes presiones políticas provenientes de la provincia de Neuquén estarían forzando al SENASA a redistribuir los recursos humanos de la Aduana de Villa Regina, específicamente a su entomólogo especializado, para que preste servicios algunos días de la semana en otras jurisdicciones.
EL FACTOR HUMANO DETRAS DE LA INVERSION.
No se trata de un cambio administrativo menor. La importancia de este profesional radica en su capacidad técnica y conocimiento específico, factores que fueron los pilares para que el Complejo Aduanero de Villa Regina realizara una fuerte inversión en infraestructura.
Como destaca la información oficial, la puesta en marcha de la Unidad Entomológica en Regina permitió que las muestras de frutas destinadas a mercados exigentes como Estados Unidos fueran analizadas in situ. Esto eliminó la necesidad de enviar muestras a laboratorios lejanos, reduciendo drásticamente los tiempos de espera de los camiones y los costos logísticos, garantizando la cadena de frío y la calidad de la fruta bajo el programa de pre-embarque.
UN RIESGO PARA EL MOTOR LOGISTICO.
El Complejo Aduanero de Villa Regina no es solo un punto de control; es, como señalan referentes del sector, un «motor logístico y estratégico para el desarrollo de la Patagonia Norte». La inversión realizada para sostener al entomólogo en la localidad tuvo como objetivo blindar la eficiencia del puerto seco.
Sin embargo, el potencial traslado —aunque sea por días específicos— genera una preocupación profunda. A pesar de que el profesional ha manifestado su intención de mantenerse con base en Villa Regina, el solo hecho de su movilidad forzada representa un riesgo operativo. «Un entomólogo itinerante significa una Aduana intermitente», advierten voces del sector privado que temen que la celeridad logística actual se pierda ante la ausencia programada del técnico.
LA SOMBRA DE LA POLITICA NEUQUINA.
La mayor inquietud radica en el origen de esta medida. Fuentes cercanas al complejo aduanero señalan que no existe una razón técnica que justifique el movimiento, sino que responde a una ofensiva política de Neuquén por captar servicios que hoy centraliza Regina.
Si el SENASA cede ante estas presiones, el impacto no será solo para Villa Regina, sino para todo el sistema de exportación regional. La eficiencia logística, que depende de la permanencia y dedicación exclusiva del personal especializado en el lugar de la carga, quedaría supeditada a cronogramas de viaje y burocracias externas.
Hoy, la comunidad productiva de Villa Regina se pregunta si una inversión estratégica de años será sacrificada en el altar de la política vecina, dejando a la principal vía de salida de la fruta rionegrina en una situación de vulnerabilidad e incertidumbre.
Publicado en INFOREGINA.
https://inforegina.com.ar/produccion/presiones-politicas-de-neuquen-ponen-en-riesgo-la-operatividad-aduanera-de-villa-regina/
