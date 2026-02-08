Resultados de la segunda fecha del Nocturno del Moto Club Reginense.

ÉXITO TOTAL EN LA SEGUNDA FECHA DEL CAMPEONATO NOCTURNO.
El Kartódromo del Moto Club Reginense fue escenario de un nuevo capítulo del certamen de verano. Con un marco imponente de público y pilotos, las categorías definieron a sus ganadores y ya palpitan la gran final del 20 y 21 de febrero.
Durante este pasado viernes y sábado, se llevó a cabo la segunda de las tres fechas que integran el Campeonato Nocturno 2026. La convocatoria reafirmó el interés que despierta el certamen, brindando un espectáculo de alto nivel bajo el cielo de una noche de verano ideal para el automovilismo regional.
La actividad comenzó el viernes con las tandas clasificatorias, mientras que el sábado se concentró toda la adrenalina de las series y finales. El incentivo extra para las categorías Internacional y 125cc —una prueba gratuita en un TopRace para quienes se coronen campeones— ya empieza a marcar el ritmo de los pilotos que pelean por el título.
LOS PROTAGONISTAS DE LA JORNADA.
La fecha arrojó ganadores contundentes, destacándose los "puntajes ideales" en varias divisionales:
• INTERNACIONAL: Donato Langowski (Villa Regina)
• 125cc: Nicolás Zottele (Villa Regina)
• 150cc 4 TIEMPOS: Iñaki Hernandez (Gral. Roca)
• VARILLEROS: Valentín Poli (Gral. Roca)
• MASTER: Agustín Zuain (Choele Choel)
• JUVENIL: Benjamín Oliveros (Villa Regina)
• JUNIOR: Iker Medel (Rincón de Los Sauces)
RESULTADOS POR CATEGORIA
Categoría INTERNACIONAL Lucas Aldrighetti (Villa Regina) se quedó con la pole, pero en la serie fue superado por Donato Langowski (Villa Regina). En la final, Langowski dominó de punta a punta, escoltado en el podio por Aldrighetti y Damián Meneses (Villa Regina). El récord de vuelta fue para Lucas Rossomanno (Neuquén).
Categoría 125cc: Actuación perfecta para Nicolás Zottele (Villa Regina), quien se llevó la pole, la serie, la final y el récord de vuelta. Completaron el podio Alexis Mungai y Nicolás Donolo, ambos de Villa Regina.
Categoría 150cc 4 TIEMPOS: Iñaki Hernandez (Gral. Roca) logró el puntaje ideal tras una jornada impecable. El segundo lugar en la final fue para Lautaro Ambrosio (Cinco Saltos) y el tercero para Bautista D´Atri (Neuquén).
Categoría VARILLEROS: Valentín Poli (Gral. Roca) impuso condiciones de manera contundente sumando todos los puntos en juego. Lo acompañaron en el podio Joaquín Prozapas (Gral. Roca) y Mario Gabrielloni (Neuquén).
Categoría MASTER: El actual campeón, Agustín Zuain (Choele Choel), repitió el dominio de la primera fecha sumando puntaje ideal. Juan Carlos Garrido (Gral. Roca) y Ariel Pestrín (Villa Regina) ocuparon el segundo y tercer puesto respectivamente.
Categoría JUVENIL: Aunque Bruno Tinti (Villa Regina) dominó la clasificación y la serie, la victoria en la final fue para Benjamín Oliveros (Villa Regina). El podio se completó con Tiago Revert (Villa Regina) y Emiliano Teruel (Chichinales).
Categoría JUNIOR: Una categoría con alternativas cambiantes. Guido Ferreyra (Gral. Roca) fue el más rápido en clasificar y Mariano Turcovich ganó la serie en pista, aunque una sanción deportiva le impidió ratificar el triunfo en la final. Siendo el ganador de la fecha fue Iker Medel (Rincón de Los Sauces), seguido por Ferreyra y Santino Salvioní (Villa Regina).
LA PROXIMA CITA, EL GRAN CIERRE.
La definición del campeonato y la coronación de los campeones del verano se llevará a cabo los días 20 y 21 de febrero en el Kartódromo del Moto Club Reginense.
Se informa a los pilotos interesados que el periodo de inscripciones on-line abrirá el próximo miércoles 11 de febrero.
