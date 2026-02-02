HISTÓRICO DEBUT INTERNACIONAL DE CÍRCULO ITALIANO EN EL MUNDIALITO DE PANGUIPULLI.
Círculo Italiano escribirá hoy una nueva página en su historia deportiva con su debut en el Mundialito de Panguipulli, uno de los torneos juveniles más prestigiosos de Chile, enfrentando nada menos que a los dos clubes más grandes del país trasandino: Colo Colo y Universidad de Chile.
La participación de la institución será doble y de alto impacto:
• Círculo Italiano Sub 13 se medirá frente a Universidad de Chile
• Círculo Italiano Sub 15 enfrentará a Colo Colo
Los encuentros se disputarán hoy en el Estadio Municipal de Panguipulli y Estadio de Pitrufquén, con el siguiente cronograma:
• 17:30 h | Círculo Italiano Sub 13 vs Universidad de Chile
• 21:30 h | Círculo Italiano Sub 15 vs Colo Colo
Ambos partidos contarán con transmisión en vivo a través de YouTube, en el canal oficial @mundialitopanguipulli, permitiendo que toda la comunidad pueda acompañar este momento histórico.
Esta participación reafirma el crecimiento sostenido del fútbol formativo de Círculo Italiano, que continúa midiéndose frente a grandes instituciones del continente, tal como ocurrió el año pasado ante Huachipato (con triunfo para Círculo Italiano), Deportes La Serena en la final y Deportes Concepción, entre otros destacados rivales.
Con identidad, trabajo y pasión, Círculo Italiano sigue llevando su nombre y sus colores a lo más alto del fútbol juvenil internacional.
¡Vamos Círculo!
¡Vamos los pibes!
