1° fecha del Campeonato Nocturno 2026 en el Kartódromo del Moto Club Reginense.

Se completó exitosamente la apertura del Campeonato Nocturno de Kárting 2026.
Luego de que las inclemencias climáticas obligaran a postergar el cierre de la jornada el pasado fin de semana, finalmente la 1° fecha del Campeonato Nocturno 2026 tuvo su desenlace este sábado en el Kartódromo del Moto Club Reginense.
Cabe recordar que la actividad se encontraba en pausa tras haberse cumplido únicamente con las sesiones clasificatorias en la fecha original. Por tal motivo, y con el objetivo de garantizar la paridad deportiva y la seguridad de los pilotos, la Comisión Directiva decidió iniciar la noche del sábado otorgando una tanda de entrenamientos libre para cada una de las categorías.
Este espacio permitió a los equipos reajustar la puesta a punto de los karts, considerando el cambio de condiciones del trazado tras el paso de los días.
A las 21:00 horas, con un marco imponente de público y un parque que rozó el centenar de máquinas, se dio inicio formal a las series y finales.
La competencia se destacó por el alto nivel conductivo y la paridad en las seis categorías que dan vida al certamen.
𝐆𝐀𝐍𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐋𝐀𝐒 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄𝐒
Tras intensas luchas en pista, los vencedores de esta primera cita fueron:
• INTERNACIONAL: Facundo ALDRIGHETTI
• 125cc: Angel DE TOFFOL
• 150cc 4 TIEMPOS: Iñaki HERNANDEZ
• VARILLEROS: Emmanuel EMILIOZZI
• MASTER: Agustín ZUAIN
• JUVENIL: Bruno TINTI
• JUNIOR: Guido FERREYRA
𝐑𝐀𝐏𝐈𝐃𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐋𝐋𝐄𝐆𝐀 𝐋𝐀 𝐒𝐄𝐆𝐔𝐍𝐃𝐀 𝐅𝐄𝐂𝐇𝐀
Sin descanso, el Moto Club Reginense confirma que la continuidad del certamen será el próximo fin de semana. Para ello, se han definido las siguientes fechas clave:
Inscripciones: A partir de mañana, lunes 2 de febrero, quedará habilitado el formulario de Inscripción On Line a través de la página web oficial de la institución. La que tendrá como fecha de cierre el jueves 5 de febrero a las 22:00hs
Viernes 6 de febrero: Se llevará a cabo la primera jornada de actividad oficial con los entrenamientos cronometrados.
Sábado 7 de febrero: La actividad central con las clasificaciones, las series y las grandes finales que cerrarán el segundo capítulo del calendario.
𝗗𝗘𝗧𝗔𝗟𝗟𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗘𝗧𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗣𝗢𝗥 𝗖𝗔𝗧𝗘𝗚𝗢𝗥𝗜𝗔𝗦
𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟: 𝗗𝗼𝗺𝗶𝗻𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗔𝗹𝗱𝗿𝗶𝗴𝗵𝗲𝘁𝘁𝗶
En un debut espectacular para la categoría, los hermanos Aldrighetti fueron los grandes protagonistas al adueñarse de los dos escalones más altos del podio. La victoria quedó en manos de Facundo (Villa Regina), escoltado por su hermano Lucas (Villa Regina).
La tercera posición fue para Nicolás Donolo (Villa Regina), quien concretó una destacada remontada desde el octavo lugar.
La jornada fue agridulce para el neuquino Franco Rossomanno; tras haber logrado la pole y la victoria en la serie, debió abandonar la final en el cuarto giro.
El punto adicional por la vuelta más rápida también fue para el ganador, Facundo Aldrighetti.
𝟭𝟮𝟱𝗰𝗰: 𝗖𝗮𝗺𝗯𝗶𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗽𝗼𝗱𝗶𝗼 𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗹𝗮𝘀 𝘀𝗮𝗻𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀
La victoria indiscutida fue para el local Angel De Toffol (Villa Regina).
Si bien en pista Alejandro González (Villa Regina) había finalizado segundo, una sanción deportiva lo relegó en el clasificador; permitiendo que Denis Pistagnesi (Gral. Roca) heredara el segundo puesto.
Lo mismo ocurrió con Nicolás Donolo (Villa Regina), cuya sanción le impidió subir al podio; dejando el tercer lugar en manos de Alexis Mungai (Villa Regina).
Por su parte, Damián La Colla (Villa Regina), que venía con un andar perfecto tras ganar la clasificación y la serie, no pudo registrar vueltas en la final.
El punto por el giro más veloz en la final fue para Martín Casamayor (Neuquén)
𝟭𝟱𝟬𝗰𝗰 𝟰 𝗧𝗜𝗘𝗠𝗣𝗢𝗦: 𝗘𝗹 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗲𝗼𝗻 𝗺𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗲𝗹 𝗿𝗶𝘁𝗺𝗼
Iñaki Hernández (Gral. Roca) comenzó la defensa del título de la mejor manera, estrenando el "1" con un triunfo contundente. Nicolás Scuadroni (Villa Regina) finalizó en pista en la segunda posición y se quedó con el récord de vuelta, pero una sanción por adelantamiento en la largada lo desplazó del podio. Valentín Poli (Gral. Roca), quien se había impuesto en la serie, fue finalmente segundo. Mientras que Lautaro Ambosio (Cinco Saltos) ocupó el tercer escalon en la premiación.
𝗩𝗔𝗥𝗜𝗟𝗟𝗘𝗥𝗢𝗦: 𝗚𝗼𝗹𝗽𝗲 𝗱𝗲 𝗲𝘀𝗰𝗲𝗻𝗮 𝘆 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗘𝗺𝗶𝗹𝗶𝗼𝘇𝘇𝗶
La categoría vivió constantes cambios de liderazgo. Valentín Poli (Gral. Roca), dueño de la pole y la serie, sufrió un prematuro abandono en la final. Ante esto, Mario Gabrielloni (Neuquén) tomó la punta y cruzó primero la meta, pero una sanción deportiva lo excluyó de los puestos de vanguardia. Finalmente, el triunfo fue para Emmanuel Emiliozzi (Bahia Blanca), acompañado en el podio por Agustín Herrera (Darwin) y Fernando Kot (Neuquén)
Pese a la sanción, Gabrielloni se llevó el punto por la vuelta rápida.
𝐌𝐀𝐒𝐓𝐄𝐑: 𝐙𝐮𝐚𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐢𝐝𝐞𝐚𝐥
El bicampeón Agustín Zuain (Choele Choel) demostró su vigencia al redondear un fin de semana perfecto, llevándose todos los puntos en juego.
Fue escoltado por Juan Carlos Garrido (Gral. Roca) tras una intensa lucha en pista. El tercer escalón del podio sufrió modificaciones en la técnica: Santiago Larrandart (Trelew) fue excluido, otorgándole el tercer puesto definitivo a Federico Hormasabal (Centenario)
𝗝𝗨𝗩𝗘𝗡𝗜𝗟: 𝗧𝗶𝗻𝘁𝗶 𝗳𝗲𝘀𝘁𝗲𝗷𝗼 𝗲𝗻 𝗰𝗮𝘀𝗮
En una competencia muy reñida, Bruno Tinti (Villa Regina) se alzó con la victoria en la final.
El podio se completó con el actual campeón, Emiliano Teruel (Chichinales), y el joven Tomás La Colla (Villa Regina).
Por su parte, Benjamín Oliveros (Villa Regina) demostró su potencial al cronometrar el récord de vuelta en la final.
𝗝𝗨𝗡𝗜𝗢𝗥: 𝗙𝗲𝗿𝗿𝗲𝘆𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗲𝗻𝘇𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗹 𝗽𝗶𝗲 𝗱𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝗼
Entre los más pequeños, el campeón Guido Ferreyra (Gral. Roca) tuvo un debut de temporada ideal al ganar la final y sumar el punto extra por la vuelta rápida. Iker Medel (Rincón de Los Sauces), vencedor de la serie, finalizó en un meritorio segundo lugar, mientras que Santino Salvioni (Villa Regina) completó el podio en la tercera ubicación.
TIEMPOS DE LA FECHA ► https://speedhive.mylaps.com/events/3336602
𝗟𝗮 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗰𝗶ó𝗻 𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗲𝗰𝗲 𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗽𝗶𝗹𝗼𝘁𝗼𝘀, 𝗺𝗲𝗰á𝗻𝗶𝗰𝗼𝘀 𝘆 𝗮 𝗹𝗮 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗸𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗮 𝗽𝗮𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝘆 𝗲𝗹 𝗮𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮ñ𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗮𝗿 𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗳𝗲𝗰𝗵𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝗮𝗯𝗿𝗲 𝘂𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗲𝘁𝗲𝗱𝗼𝗿 𝗮ñ𝗼 𝗱𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗼.
Servicio de Prensa Moto Club Reginense.
No hay comentarios:
Publicar un comentario