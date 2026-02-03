Tarifa de ARSA: «Un golpe al bolsillo», dijo la Defensoría.

(ADN).- La concesionaria de los servicios de agua potable y desagües cloacales, Aguas Rionegrinas S.A., requirió una adecuación de la tarifa que implica un aumento del 48,98% y que, según la empresa, estaría destinada a restablecer el equilibrio económico-financiero de la prestación.
Lo hizo en el marco de la audiencia por el procedimiento de Revisión Tarifaria Extraordinaria. Allí, la Defensoría del Pueblo indicó que la solicitud formulada por la distribuidora «no satisface los estándares de razonabilidad, proporcionalidad ni transparencia que se exigen para un servicio público esencial como es el agua potable».
El organismo de control, que conduce Adriana Santagati, fundamentó su rechazo en la falta de justificación técnica integral, la ausencia de mejoras verificables en la prestación y el impacto negativo que tendría sobre la economía de los usuarios.
Además, la Defensoría recordó que el servicio de agua potable y saneamiento constituye un servicio público esencial y su acceso es reconocido como un derecho humano que fue incorporado al ordenamiento constitucional argentino, a través del bloque de constitucionalidad federal (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional).
En consecuencia, “toda decisión tarifaria debe ser analizada bajo una perspectiva de derechos, priorizando la protección de los usuarios por sobre consideraciones meramente económicas”, indicó Santagati.
Los tres puntos claves en los que la Defensoría se basó para rechazar el aumento y exhortar a la autoridad de aplicación, el Departamento Provincial de Aguas, a desestimar el pedido son los siguientes:
-Exigencia de protección: Antes de discutir tarifas, se deben garantizar esquemas graduales, tarifas sociales y la prohibición de cortes por motivos económicos.
-Golpe al bolsillo: Las familias rionegrinas se encuentran en una situación de fragilidad económica y no pueden absorber más aumentos desproporcionados.
-Falta de justificación técnica: La empresa no demostró que el aumento de costos se traduzca en mejoras reales en la calidad o continuidad del servicio, ni acreditó el cumplimiento de inversiones previas.
