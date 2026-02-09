Fuerte temporal de lluvia y viento causó anegamientos y caída de árboles en Regina.
En algunos sectores hubo caída de granizo. Personal
municipal y de Edersa trabajan en los puntos más afectados. Parte de un árbol
cayó sobre el techo de una casa. "En Chichinales parecía un tornado",
dijeron los lectores.
Una torrencial lluvia registrada en pocos minutos,
acompañada por fuertes ráfagas de viento y caída de granizo, provocó esta tarde
múltiples complicaciones en la zona urbana y rural de la ciudad.
Lee también: Una motociclista terminó en el hospital y con
una grave lesión tras un choque en calle Juan XXIII
Anegamientos de calles y caída de árboles de gran tamaño,
con mayor impacto en la zona rural, fueron los principales inconvenientes.
El fenómeno climático comenzó minutos después de las 17 y se
caracterizó por una gran cantidad de agua caída en un corto período de tiempo.
Entre los puntos más afectados se encontraron las intersecciones de calles Los
Gauchos y General Paz, Mitre y Venecia, y Brown y General Paz.
En el sector de barrio Don Rodolfo se registró una
importante acumulación de agua sobre las calles, por lo que será necesario el
uso de una retroexcavadora para facilitar el escurrimiento hacia el desagüe,
señalaron desde la Municipalidad.
Hasta hace pocos minutos se realizaban tareas de
desagotamiento en el desagüe ubicado frente al mencionado barrio y estaba
previsto que luego el personal se dirigiese a Villa Alberdi.
Desde el área de Protección Civil, Mario Figueroa explicó al
diario LCR que “al caer tanta agua en tan pocos minutos y al ver tanto caudal,
llega un momento en que el desagüe principal se nivela con los desagües más
chicos y comienza a drenar a menor velocidad. "Más allá de ello, las bocas
funcionaron bien y fue clave el trabajo de limpieza realizado en los últimos
días”, remarcó.
El temporal también provocó la caída de numerosos árboles y
álamos, especialmente en la zona rural sureste.
En Villa Alberdi, al menos ocho álamos cayeron sobre una de
las calles principales. Además, se registró la caída de árboles de gran tamaño
sobre calle Nicaragua y, en calle Costanera, una rama de grandes dimensiones
cayó sobre el techo de una vivienda. En este último caso, los propios vecinos
debieron cortar las ramas para poder retirar el tronco del lugar.
Por su parte en Chichinales el temporal también fue
importante y una muestra de ello son los daños que hubo en la estación de
servicio YPF. "Parecía un tornado", comentaron los lectores a LCR.
En cuanto a la caída de granizo, por el momento se indicó fue leve dentro del ejido urbano, aunque se registró con mayor intensidad hacia el sector sureste de la General Paz.
Desde el Municipio informaron que no hubo personas evacuadas
y que se continúa trabajando en distintos puntos de la ciudad, junto a las
cuadrillas de Edersa para restablecer de manera paulatina el servicio eléctrico
y atender las situaciones más críticas.
