Vuelta al Valle: ¿desde qué hora y cómo serán los cortes de tránsito este sábado en Regina?

El Municipio de Villa Regina informó que este sábado 15 de noviembre se realizarán diversos cortes y restricciones al tránsito vehicular con motivo de la disputa de la quinta etapa de la 82° Vuelta al Valle de ciclismo.
Los cortes serán con el fin de garantizar el normal desarrollo de la competencia y la seguridad de los participantes.
De acuerdo con lo comunicado, entre las 8 y las 11 estará permitido estacionar en avenida 9 de Julio, avenida General Paz, el sector de Plaza de los Próceres, y las calles Don Bosco y 25 de Mayo. Sin embargo, a partir de las 12 quedará prohibido estacionar en todas esas arterias debido al avance de la prueba ciclística.
Durante el transcurso de la etapa, el tránsito permanecerá interrumpido en varios puntos clave: avenida San Martín e Ingeniero Bicchi; avenida Cipolletti y Reconquista; 25 de Mayo y Don Bosco; así como en avenida Cipolletti, Las Heras y Florencio Sánchez. También habrá cortes en las intersecciones de Ruta 22 con Pioneros, avenida Rivadavia, Cipolletti y Las Heras, avenida San Martín, España, General Paz, Juan Manuel de Rosas y Borgatti.
A su vez, se dispondrán interrupciones en Ruta 22 a la altura de Battaglio SA, en el ingreso al Parque Industrial, en Juan Dino Gáspari y en el acceso a Rugliano. Estas medidas afectarán tanto la circulación de vehículos particulares como el transporte pesado.
Finalmente, se informó que desde las 8 de la mañana también habrá cortes en avenida 9 de Julio frente a Plaza de los Próceres y en calle 25 de Mayo, mientras que desde las 12 se sumarán restricciones en avenida Italia y General Paz, avenida Rivadavia y 11 de Septiembre, avenida General Paz y Bartolo Luis Pasín y Los Nogales, avenida 9 de Julio y Dorrego y avenida 9 de Julio y España, además de avenida Rivadavia e Inmigrantes. Las autoridades solicitaron a la comunidad respetar las indicaciones y optar por vías alternativas.
