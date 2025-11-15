“100 Miradas: Regina en Retratos”, la nueva muestra colectiva que celebra la identidad local.
El Caldero Cultural presenta una nueva edición de “100 Miradas”, la muestra que en 2024 conquistó al público con una propuesta que reunió a casi treinta artistas locales en el marco del centenario de Villa Regina. Aquella primera experiencia —que exploró la ciudad desde distintos lenguajes visuales, más allá de sus íconos como el Indio Comahue, la manzana o el río— se transformó en un verdadero hito cultural por su alcance y convocatoria.
Este año, la propuesta regresa bajo el nombre “100 Miradas: Regina en Retratos”, con una consigna que invita a mirar hacia adentro y reflejar, a través del arte, la esencia de quienes habitan la ciudad. La muestra reúne obras visuales y audiovisuales que retratan personas, personajes, oficios, expresiones y diversidades reginenses, en un recorrido que propone repensar la identidad local desde distintas perspectivas.
La exposición incluye trabajos en técnicas analógicas, digitales y mixtas, abarcando disciplinas como la fotografía, el collage, la pintura, el grabado, la acuarela, el dibujo, la ilustración, la serigrafía, el bordado y el videoarte. La muestra, de entrada libre y gratuita, se llevará a cabo en la Escuela Mar Abierto, ubicada en Avenida Mitre 428.
Caldero Cultural se presenta como un grupo y espacio cultural con formato nómade, que da continuidad y expande el trabajo iniciado hace tres años con La Bruja Cultural. Sin sede fija, propone activar espacios no convencionales —que según cada propuesta podrán transformarse en sala, taller o escenario— y en los próximos días anunciará tres eventos ya en gestión.
El objetivo se mantiene nítido: abrir un lugar donde las expresiones artísticas florezcan y brindar a creadoras y creadores un ámbito real para materializar sus ideas, con una gestión reconocida por el respeto al trabajo artístico y la calidez en cada encuentro. La apuesta se sostiene en un hacer colectivo, horizontal y plural, nutrido por la comunidad que se fue tejiendo en estos años.
Los primeros eventos que el grupo gestionará, están vinculados a la fotografía, collage, poesía y a lo audiovisual
El equipo que impulsa esta nueva etapa está integrado por Daiana Faath, Jazmín Hurtado, Alex Lobato, Karen Faath, Gisel Zottele, Martín Belatti y Carolina Ciccioli.
